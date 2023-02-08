https://sputnikarabic.ae/20230208/-مجلس-الفيدرالية-الروسي-يحذر-من-أي-تهديد-لشبه-جزيرة-القرم-1073259510.html
مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم
مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم
أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستقدم ردا صارما بكل قوتها، ووسائلها لأدنى تهديد لأمن شبه جزيرة القرم. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T11:23+0000
2023-02-08T11:23+0000
2023-02-08T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال جباروف خلال مؤتمر صحفي في موقع المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "إذا شعرت روسيا بخطر حقيقي على شبه جزيرة القرم، أو أدنى تهديد، فإنها ستعطي ردا قاسيا بكل قوتها ووسائلها".وفي حديثه عن التعاون مع بيلاروسيا في إطار "دولة الاتحاد"،قال جباروف: "لن نسمح بوجود خطر على السلامة الإقليمية لبيلاروسيا".ونوّه جباروف إلى زيادة التعاون بين البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن.وفي السياق نفسه، أعلن البنتاغون عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تصل إلى 150 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/علاء-الدينوف-يؤكد-وجود-ضباط-من-الناتو-والمرتزقة-الأجانب-في-أرتيوموفسك-1073251183.html
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روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم
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أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستقدم ردا صارما بكل قوتها، ووسائلها لأدنى تهديد لأمن شبه جزيرة القرم.
قال جباروف خلال مؤتمر صحفي في موقع المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "إذا شعرت روسيا بخطر حقيقي على شبه جزيرة القرم، أو أدنى تهديد، فإنها ستعطي ردا قاسيا بكل قوتها ووسائلها".
وشدد جباروف على أن استخدام الصواريخ الأمريكية ضد روسيا وأراضيها يمكن أن يؤدي إلى صراع حاد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وفي حديثه عن التعاون مع بيلاروسيا في إطار "دولة الاتحاد"،قال جباروف: "لن نسمح بوجود خطر على السلامة الإقليمية لبيلاروسيا".
ونوّه جباروف إلى زيادة التعاون بين البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن.
وفي السياق نفسه، أعلن البنتاغون عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تصل إلى 150 كيلومترا.