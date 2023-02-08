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القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/-مجلس-الفيدرالية-الروسي-يحذر-من-أي-تهديد-لشبه-جزيرة-القرم-1073259510.html
مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم
مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم
أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستقدم ردا صارما بكل قوتها، ووسائلها لأدنى تهديد لأمن شبه جزيرة القرم. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T11:23+0000
2023-02-08T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال جباروف خلال مؤتمر صحفي في موقع المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "إذا شعرت روسيا بخطر حقيقي على شبه جزيرة القرم، أو أدنى تهديد، فإنها ستعطي ردا قاسيا بكل قوتها ووسائلها".وفي حديثه عن التعاون مع بيلاروسيا في إطار "دولة الاتحاد"،قال جباروف: "لن نسمح بوجود خطر على السلامة الإقليمية لبيلاروسيا".ونوّه جباروف إلى زيادة التعاون بين البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن.وفي السياق نفسه، أعلن البنتاغون عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تصل إلى 150 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/علاء-الدينوف-يؤكد-وجود-ضباط-من-الناتو-والمرتزقة-الأجانب-في-أرتيوموفسك-1073251183.html
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مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم

11:23 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستقدم ردا صارما بكل قوتها، ووسائلها لأدنى تهديد لأمن شبه جزيرة القرم.
قال جباروف خلال مؤتمر صحفي في موقع المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "إذا شعرت روسيا بخطر حقيقي على شبه جزيرة القرم، أو أدنى تهديد، فإنها ستعطي ردا قاسيا بكل قوتها ووسائلها".

وشدد جباروف على أن استخدام الصواريخ الأمريكية ضد روسيا وأراضيها يمكن أن يؤدي إلى صراع حاد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه عن التعاون مع بيلاروسيا في إطار "دولة الاتحاد"،قال جباروف: "لن نسمح بوجود خطر على السلامة الإقليمية لبيلاروسيا".
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد روسي يؤكد وجود ضباط من الناتو والمرتزقة الأجانب في أرتيوموفسك
09:04 GMT
ونوّه جباروف إلى زيادة التعاون بين البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن.
وفي السياق نفسه، أعلن البنتاغون عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تصل إلى 150 كيلومترا.
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