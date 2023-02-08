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هزة أرضية تضرب فلسطين وإسرائيل... الثانية خلال 24 ساعة

هزة أرضية تضرب فلسطين وإسرائيل... الثانية خلال 24 ساعة

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر إسرائيل وفلسطين، مساء اليوم الأربعاء، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T16:53+0000

2023-02-08T16:53+0000

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وقال المعهد الجيولوجي الإسرائيلي: "وقع الزلزال على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي (مستوطنة) أرئيل (شمالي الضفة الغربية) وبلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر"، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية.من جانبها، ذكرت القناة (13) الإسرائيلية: "شعر مواطنون بهزلة أرضية جديدة، في جميع أنحاء البلاد. كان مركز الزلزال على بعد حوالي 20 كم من أرييل - وهو مركز ليس بعيدًا عن الزلزال الذي شعر به الليلة الماضية في جميع أنحاء البلاد".في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن هزة أرضية ضربت الأراضي الفلسطينية ومركزها جنوب شرقي نابلس، وبلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر.وأفاد مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الفلسطينية أن زلزالا خفيفا ضرب الأراضي الفلسطينية، ومركزه جنوب شرقي نابلس بقوة 3.5 درجة.ومساء أمس الثلاثاء، ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.وكان مركز الهزة في المنطقة بين طوباس شرقا وطولكرم غربا، شمالي الضفة الغربية، وشعر به سكان وسط البلاد.وصرح قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أن "قوة الهزة بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر، وأوضح أنها وقعت في الساعة 11:14 قبل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء".وقال مدير مركز الزلازل التابع لجامعة "النجاح" في نابلس، إن "مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس، في صدع (الفارعة-الكرمل) وبقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلومترات.وشعر سكان مناطق نابلس وطولكرم ورام الله والقدس وتل أبيب وكفار سابا ورحوفوت وبيتاح تيكفا، بالهزة الأرضية.ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.

https://sputnikarabic.ae/20230207/هزة-أرضية-بقوة-44-درجات-على-مقياس-ريختر-تضرب-إسرائيل-والأراضي-الفلسطينية-1073245245.html

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