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https://sputnikarabic.ae/20230208/35-شركة-تنضم-للدفعة-الأولى-ما-هو-برنامج-الشركات-المليارية-السعودي-1073282578.html
35 شركة تنضم للدفعة الأولى… ما هو برنامج "الشركات المليارية" السعودي؟
35 شركة تنضم للدفعة الأولى… ما هو برنامج "الشركات المليارية" السعودي؟
انضمت 35 شركة تقنية متسارعة النمو لبرنامج "الشركات المليارية"، الذي أطلقته السعودية وهي الدفعة الأولى من الشركات التي ستنضم للبرنامج. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T17:10+0000
2023-02-08T17:13+0000
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جاء ذلك خلال النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 23"، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 6 حتى 9 فبراير/ شباط الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن برنامج "الشركات المليارية" تم إطلاقه في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.وأكد بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان أن هدف البرنامج هو تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي بهدف دعم شركات التقنية الناشئة في الأسواق العالمية.كما لفت البدر إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة عدد الشركات المليارية بصورة تنعكس إيجابيا على الناتج المحلي وتوفر المزيد من فرص العمل.وتتضمن خطة البرنامج دعم شركات التقنية الناشئة حتى تتحول إلى شركات مليارية عن طريق تقديم خدمات مصممة لتلبية احتياجاتها وربطها بالموارد والشبكات اللازمة للتوسع عالميا.
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن

35 شركة تنضم للدفعة الأولى… ما هو برنامج "الشركات المليارية" السعودي؟

17:10 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 17:13 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالعاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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انضمت 35 شركة تقنية متسارعة النمو لبرنامج "الشركات المليارية"، الذي أطلقته السعودية وهي الدفعة الأولى من الشركات التي ستنضم للبرنامج.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 23"، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 6 حتى 9 فبراير/ شباط الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.
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ولفتت الوكالة إلى أن برنامج "الشركات المليارية" تم إطلاقه في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان أن هدف البرنامج هو تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي بهدف دعم شركات التقنية الناشئة في الأسواق العالمية.
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كما لفت البدر إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة عدد الشركات المليارية بصورة تنعكس إيجابيا على الناتج المحلي وتوفر المزيد من فرص العمل.
وتتضمن خطة البرنامج دعم شركات التقنية الناشئة حتى تتحول إلى شركات مليارية عن طريق تقديم خدمات مصممة لتلبية احتياجاتها وربطها بالموارد والشبكات اللازمة للتوسع عالميا.
© Sputnik / Mohamed Hassanالسعودية 2030 والتحرر من النفط
السعودية 2030 والتحرر من النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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© Sputnik / Mohamed Hassan
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