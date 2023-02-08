https://sputnikarabic.ae/20230208/5-أسبابإعلام-ألماني-يشيد-بقوة-الاقتصاد-الروسي-1073249758.html
5 أسباب...إعلام ألماني يشيد بقوة الاقتصاد الروسي
5 أسباب...إعلام ألماني يشيد بقوة الاقتصاد الروسي
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى بعض "الحقائق المفاجئة" حول الاقتصاد الروسي، الذي لم ينهار تحت تأثير القيود المفروضة من الغرب. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T07:59+0000
2023-02-08T07:59+0000
2023-02-08T08:15+0000
روسيا
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
ففي مقال نشرته مجلة Focus، للمحلل جابور ستينجارت، أشار فيه إلى 5 أسباب تسببت بصمود الاقتصاد الروسي بوجه العقوبات الغربية التي فرضت على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة وعدم تأثره بها.وفقا للخبير، تشهد روسيا الآن نوعا من المعجزة الاقتصادية، فالعرض الغربي والطلب الروسي يجدان بعضهما بعضا حتى في ظل أشد العقوبات.أما السبب الثاني، فهو الاقتصاد نفسه، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، شهد الاقتصاد الروسي، مثل الاقتصاد الغربي، ركودا في العام الماضي، لكنه سينمو مرة أخرى في عام 2023، ومن المرجح أنه في عام 2024 وبحسب الصندوق يمكن أن يتجاوز النمو الاقتصادي في روسيا بشكل كبير النمو الاقتصادي في ألمانيا.ووصف الخبير السبب الثالث تعويض الشركات والمنتجات الصينية للشركات الغربية التي خرجت من السوق الروسية، بأحد أسباب ثبات الاقتصاد، حيث سجلت الصادرات الصينية إلى روسيا مستوى قياسي في ديسمبر/كانون الأول، مما ساعد على تعويض الانخفاض الحاد في التجارة مع أوروبا.ووصف عدم خروج بعض الشركات الأوروبية من السوق الروسية، بأنها السبب الرابع، حيث لا تشارك هذه الشركات الآراء السياسية لدولها للخروج من السوق الروسية.ووفقا للخبير، على الرغم من العقوبات، لا تزال أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي، ولا تزال دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا تتلقى الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لمجموعة "فيوتشر غاز".وخلص ستينجارت إلى أن الحظر التجاري موجود فقط في الوثائق، وأنظمة العقوبات مصممة لإقناع الناخب، وليس بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الروبل-ينهي-عام-2022-مرتفعا-رغم-أسوأ-موجة-تقلبات-منذ-24-عاما-1071774942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
5 أسباب...إعلام ألماني يشيد بقوة الاقتصاد الروسي
07:59 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 08:15 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى بعض "الحقائق المفاجئة" حول الاقتصاد الروسي، الذي لم ينهار تحت تأثير القيود المفروضة من الغرب.
ففي مقال نشرته مجلة Focus، للمحلل جابور ستينجارت، أشار فيه إلى 5 أسباب تسببت بصمود الاقتصاد الروسي بوجه العقوبات الغربية التي فرضت على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة وعدم تأثره بها.
وفقا للخبير، تشهد روسيا
الآن نوعا من المعجزة الاقتصادية، فالعرض الغربي والطلب الروسي يجدان بعضهما بعضا حتى في ظل أشد العقوبات.
وأولى هذه الأسباب بحسب الخبير، هو النظام المالي الروسي، الذي لم ينهار حتى بعد قطع خدمة "سويفت" عن روسيا، علاوة على ذلك ضعف الدولار مقابل الروبل الروسي.
أما السبب الثاني، فهو الاقتصاد نفسه، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، شهد الاقتصاد الروسي، مثل الاقتصاد الغربي، ركودا في العام الماضي، لكنه سينمو مرة أخرى في عام 2023، ومن المرجح أنه في عام 2024 وبحسب الصندوق يمكن أن يتجاوز النمو الاقتصادي في روسيا بشكل كبير النمو الاقتصادي في ألمانيا.
30 ديسمبر 2022, 17:30 GMT
ووصف الخبير السبب الثالث تعويض الشركات والمنتجات الصينية للشركات الغربية التي خرجت من السوق الروسية، بأحد أسباب ثبات الاقتصاد، حيث سجلت الصادرات الصينية إلى روسيا مستوى قياسي في ديسمبر/كانون الأول، مما ساعد على تعويض الانخفاض الحاد في التجارة مع أوروبا.
ووصف عدم خروج بعض الشركات الأوروبية من السوق الروسية، بأنها السبب الرابع، حيث لا تشارك هذه الشركات الآراء السياسية لدولها للخروج من السوق الروسية.
واختتم بخامس الأسباب، الذي يتعلق بتواصل روسيا لتصديرها للنفط والغاز، حيث لا يزال العالم مهتما بالحصول على موادها الخام، مشيرًا إلى أنه بمجرد توقف الغرب عن شراء هذه المواد ظهر مشترون جدد.
ووفقا للخبير، على الرغم من العقوبات، لا تزال أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي، ولا تزال دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا تتلقى الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لمجموعة "فيوتشر غاز".
وخلص ستينجارت إلى أن الحظر التجاري موجود فقط في الوثائق، وأنظمة العقوبات مصممة لإقناع الناخب، وليس بوتين.