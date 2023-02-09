https://sputnikarabic.ae/20230209/أكثر-10-زلازل-دموية-في-القرن-الحادي-والعشرين-1073332736.html
أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين
أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين
يعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/ شباط الجاري، واحدا من أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T19:59+0000
2023-02-09T19:59+0000
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هذه قائمة أعدتها "فرانس برس" بالزلازل الـ 10 مصنفة حسب حصيلة القتلى:24 ديسمبر/ كانون أول 2004 - وقع زلزال عنيف بلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية وهو ما أدى لحدوث موجات تسونامي قتلت أكثر من 230 ألف شخص في المنطقة، من بينهم 170 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.وصلت موجات ضخمة بلغت سرعتها 700 كيلومتر في الساعة لارتفاعات 30 مترا.12 يناير/ كانون الثاني 2010 - ضرب زلزال بقوة 7 درجات عاصمة هايتي "بورت أو برنس" والمنطقة المحيطة بها.في 12 مايو/ أيار 2008 - قتل أكثر من 87 ألف شخص من بينهم 5335 طالبا قتلوا أو فقدوا عندما ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة إقليم سيشوان جنوب غربي الصين.8 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 - قتل زلزال ما يزيد على 73 ألف، الغالبية الكاسحة منهم عند منطقة الحدود الشمالية الغربية لباكستان والشطر الخاضع لسيطرة باكستان في كشمير.6 فبراير/ شباط 2023 - وقع زلزال بقوة 7.8 درجة قرب مدينة غازي عنتاب التركية قرب الحدود السورية.أدى الزلزال الذي أعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة، إلى تحويل أحياء كاملة من المدن في جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا إلى ركام.وصل عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألف حتى اليوم الخميس 9 فبراير.أدى الزلزال إلى تدمير المباني في جميع أنحاء الولاية، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى في بلدة بوج بالقرب من الحدود مع باكستان.11 مارس/ آذار 2011 - ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات اليابان ما أدى لإطلاق العنان لموجات تسونامي شاهقة الارتفاع تضرب التجمعات على امتداد الساحل الجنوب الغربي للبلاد.25 أبريل/ نيسان 2015 - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة وسط نيبال ما أدى إلى حدوث انهيارات ثلجية وانهيارات أرضية. وتسبب في مقتل 9 آلاف شخص وشل حياة ما يزيد على 8 ملايين نسمة.26 مايو/ أيار - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية بالقرب من مدينة يوجياكارتا وهو ما أدى لمقتل نحو 6 آلاف شخص،وتسبب الزلزال في تشريد أكثر من 420 ألف شخص ودمر نحو 157 ألف منزل.
https://sputnikarabic.ae/20230209/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى--14-ألفا-و351-وفاة-1073308933.html
https://sputnikarabic.ae/20230209/الأونروا-لـ-سبوتنيك-57-ألف-لاجئ-فلسطيني-تضرروا-من-زلزال-سوريا-وبحاجة-إلى-27-مليون-دولار--1073325769.html
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زلزال, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قتلى
زلزال, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قتلى
أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين
19:59 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 20:02 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
يعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/ شباط الجاري، واحدا من أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين.
هذه قائمة أعدتها "فرانس برس" بالزلازل الـ 10 مصنفة حسب حصيلة القتلى:
24 ديسمبر/ كانون أول 2004 - وقع زلزال عنيف بلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية وهو ما أدى لحدوث موجات تسونامي قتلت أكثر من 230 ألف شخص في المنطقة، من بينهم 170 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.
وصلت موجات ضخمة بلغت سرعتها 700 كيلومتر في الساعة لارتفاعات 30 مترا.
12 يناير/ كانون الثاني 2010 - ضرب زلزال بقوة 7 درجات عاصمة هايتي "بورت أو برنس" والمنطقة المحيطة بها.
تسبب الزلزال الذي أدى لعزل الدولة عن باقي العالم لمدة 24 ساعة في مقتل ما يزيد على 200 ألف شخص. وترك 1.5 مليون بلا مأوى وحطم الكثير من البنية التحتية الهشة في هايتي.
في 12 مايو/ أيار 2008 - قتل أكثر من 87 ألف شخص من بينهم 5335 طالبا قتلوا أو فقدوا عندما ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة إقليم سيشوان جنوب غربي الصين.
8 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 - قتل زلزال ما يزيد على 73 ألف، الغالبية الكاسحة منهم عند منطقة الحدود الشمالية الغربية لباكستان والشطر الخاضع لسيطرة باكستان في كشمير.
26 ديسمبر 2003 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرقي إيران وهو ما أدى لتدمير مدينة بام القديمة المبنية من الطوب اللبن، ومقتل 31 ألف شخص على الأقل.
6 فبراير/ شباط 2023 - وقع زلزال بقوة 7.8 درجة قرب مدينة غازي عنتاب التركية قرب الحدود السورية.
أدى الزلزال الذي أعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة، إلى تحويل أحياء كاملة من المدن في جنوب شرقي تركيا
وشمالي سوريا إلى ركام.
وصل عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألف حتى اليوم الخميس 9 فبراير.
26 يناير/ كانون الثاني 2001... ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ولاية غوجارت الواقعة غربي الهند ما أدى لمقتل أكثر من 20 ألف شخص.
أدى الزلزال إلى تدمير المباني في جميع أنحاء الولاية، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى في بلدة بوج بالقرب من الحدود مع باكستان.
11 مارس/ آذار 2011 - ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات اليابان ما أدى لإطلاق العنان لموجات تسونامي شاهقة الارتفاع تضرب التجمعات على امتداد الساحل الجنوب الغربي للبلاد.
لقي نحو 18500 شخص مصرعهم أو فقدوا في جدران من المياه مرعبة كانت تتبلع كل شيء في طريقها.
25 أبريل/ نيسان 2015 - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة وسط نيبال ما أدى إلى حدوث انهيارات ثلجية وانهيارات أرضية. وتسبب في مقتل
9 آلاف شخص وشل حياة ما يزيد على 8 ملايين نسمة.
26 مايو/ أيار - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية بالقرب من مدينة يوجياكارتا وهو ما أدى لمقتل نحو 6 آلاف شخص،
وتسبب الزلزال في تشريد أكثر من 420 ألف شخص ودمر نحو 157 ألف منزل.