https://sputnikarabic.ae/20230209/أكثر-10-زلازل-دموية-في-القرن-الحادي-والعشرين-1073332736.html

أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين

أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين

يعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/ شباط الجاري، واحدا من أكثر 10 زلازل دموية في القرن الحادي والعشرين. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T19:59+0000

2023-02-09T19:59+0000

2023-02-09T20:02+0000

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هذه قائمة أعدتها "فرانس برس" بالزلازل الـ 10 مصنفة حسب حصيلة القتلى:24 ديسمبر/ كانون أول 2004 - وقع زلزال عنيف بلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية وهو ما أدى لحدوث موجات تسونامي قتلت أكثر من 230 ألف شخص في المنطقة، من بينهم 170 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.وصلت موجات ضخمة بلغت سرعتها 700 كيلومتر في الساعة لارتفاعات 30 مترا.12 يناير/ كانون الثاني 2010 - ضرب زلزال بقوة 7 درجات عاصمة هايتي "بورت أو برنس" والمنطقة المحيطة بها.في 12 مايو/ أيار 2008 - قتل أكثر من 87 ألف شخص من بينهم 5335 طالبا قتلوا أو فقدوا عندما ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة إقليم سيشوان جنوب غربي الصين.8 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 - قتل زلزال ما يزيد على 73 ألف، الغالبية الكاسحة منهم عند منطقة الحدود الشمالية الغربية لباكستان والشطر الخاضع لسيطرة باكستان في كشمير.6 فبراير/ شباط 2023 - وقع زلزال بقوة 7.8 درجة قرب مدينة غازي عنتاب التركية قرب الحدود السورية.أدى الزلزال الذي أعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة، إلى تحويل أحياء كاملة من المدن في جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا إلى ركام.وصل عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألف حتى اليوم الخميس 9 فبراير.أدى الزلزال إلى تدمير المباني في جميع أنحاء الولاية، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى في بلدة بوج بالقرب من الحدود مع باكستان.11 مارس/ آذار 2011 - ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات اليابان ما أدى لإطلاق العنان لموجات تسونامي شاهقة الارتفاع تضرب التجمعات على امتداد الساحل الجنوب الغربي للبلاد.25 أبريل/ نيسان 2015 - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة وسط نيبال ما أدى إلى حدوث انهيارات ثلجية وانهيارات أرضية. وتسبب في مقتل 9 آلاف شخص وشل حياة ما يزيد على 8 ملايين نسمة.26 مايو/ أيار - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية بالقرب من مدينة يوجياكارتا وهو ما أدى لمقتل نحو 6 آلاف شخص،وتسبب الزلزال في تشريد أكثر من 420 ألف شخص ودمر نحو 157 ألف منزل.

https://sputnikarabic.ae/20230209/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى--14-ألفا-و351-وفاة-1073308933.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/الأونروا-لـ-سبوتنيك-57-ألف-لاجئ-فلسطيني-تضرروا-من-زلزال-سوريا-وبحاجة-إلى-27-مليون-دولار--1073325769.html

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زلزال, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قتلى