https://sputnikarabic.ae/20230209/إعلام-الحاخام-الرئيسي-لشرطة-إسرائيل-يدعو-المصلين-إلى-حمل-السلاح-1073324326.html
إعلام: الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل يدعو المصلين إلى حمل السلاح
إعلام: الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل يدعو المصلين إلى حمل السلاح
ذكر موقع "i24" الإخباري الإسرائيلي، أن الحاخام الأكبر للشرطة الإسرائيلية، رامي برخياهو، أوصى الحاخامات والمصلين بحمل أسلحة مرخصة، خاصة في أوقات التجمع في الكنس... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:48+0000
2023-02-09T15:48+0000
2023-02-09T15:48+0000
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وأوضح برخياهو، اليوم الخميس، أن مطلبه يأتي بعد إجراء مشاورات مع الحاخامات البارزين، وبناء على توصيات من سلطات الشرطة ذات الصلة، بحسب الموقع الإسرائيلي.كما ناشد برخياهو أن كل كنيس يجب أن يكون فيه هاتف خلوي كوشير، يمكن استخدامه في حالات الطوارئ.وتابع مشددا على ضرورة الاتصال بالشرطة حتى يوم السبت المقبل، في حال وقوع طارئ يشكل "خطرا على الحياة"، بحسب تعبيره.تأت تصريحات الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل، رامي برخياهو، بعد الهجوم الذي وقع أواخر الشهر الماضي، شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، والإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.وأفادت قناة "فلسطين اليوم" بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية مستخدما مسدسا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/-أول-فيديو-للهجوم-الذي-نفذه-خيري-علقم-ضد-مستوطنين-إسرائيليين-في-القدس-1072871455.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم
إعلام: الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل يدعو المصلين إلى حمل السلاح
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ذكر موقع "i24" الإخباري الإسرائيلي، أن الحاخام الأكبر للشرطة الإسرائيلية، رامي برخياهو، أوصى الحاخامات والمصلين بحمل أسلحة مرخصة، خاصة في أوقات التجمع في الكنس يوم السبت.
وأوضح برخياهو، اليوم الخميس، أن مطلبه يأتي بعد إجراء مشاورات مع الحاخامات البارزين، وبناء على توصيات من سلطات الشرطة ذات الصلة، بحسب الموقع
الإسرائيلي.
كما ناشد برخياهو أن كل كنيس يجب أن يكون فيه هاتف خلوي كوشير، يمكن استخدامه في حالات الطوارئ.
وتابع مشددا على ضرورة الاتصال بالشرطة حتى يوم السبت المقبل، في حال وقوع طارئ يشكل "خطرا على الحياة"، بحسب تعبيره.
تأت تصريحات الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل، رامي برخياهو، بعد الهجوم الذي وقع أواخر الشهر الماضي، شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، والإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.
وأفادت قناة "فلسطين اليوم" بأن منفذ الهجوم
يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية مستخدما مسدسا.