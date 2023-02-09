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https://sputnikarabic.ae/20230209/إعلام-الحاخام-الرئيسي-لشرطة-إسرائيل-يدعو-المصلين-إلى-حمل-السلاح-1073324326.html
إعلام: الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل يدعو المصلين إلى حمل السلاح
إعلام: الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل يدعو المصلين إلى حمل السلاح
ذكر موقع "i24" الإخباري الإسرائيلي، أن الحاخام الأكبر للشرطة الإسرائيلية، رامي برخياهو، أوصى الحاخامات والمصلين بحمل أسلحة مرخصة، خاصة في أوقات التجمع في الكنس... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:48+0000
2023-02-09T15:48+0000
إسرائيل
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وأوضح برخياهو، اليوم الخميس، أن مطلبه يأتي بعد إجراء مشاورات مع الحاخامات البارزين، وبناء على توصيات من سلطات الشرطة ذات الصلة، بحسب الموقع الإسرائيلي.كما ناشد برخياهو أن كل كنيس يجب أن يكون فيه هاتف خلوي كوشير، يمكن استخدامه في حالات الطوارئ.وتابع مشددا على ضرورة الاتصال بالشرطة حتى يوم السبت المقبل، في حال وقوع طارئ يشكل "خطرا على الحياة"، بحسب تعبيره.تأت تصريحات الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل، رامي برخياهو، بعد الهجوم الذي وقع أواخر الشهر الماضي، شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، والإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.وأفادت قناة "فلسطين اليوم" بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية مستخدما مسدسا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/-أول-فيديو-للهجوم-الذي-نفذه-خيري-علقم-ضد-مستوطنين-إسرائيليين-في-القدس-1072871455.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم

إعلام: الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل يدعو المصلين إلى حمل السلاح

15:48 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية
قوات الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
قوات الشرطة الإسرائيلية
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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ذكر موقع "i24" الإخباري الإسرائيلي، أن الحاخام الأكبر للشرطة الإسرائيلية، رامي برخياهو، أوصى الحاخامات والمصلين بحمل أسلحة مرخصة، خاصة في أوقات التجمع في الكنس يوم السبت.
وأوضح برخياهو، اليوم الخميس، أن مطلبه يأتي بعد إجراء مشاورات مع الحاخامات البارزين، وبناء على توصيات من سلطات الشرطة ذات الصلة، بحسب الموقع الإسرائيلي.
كما ناشد برخياهو أن كل كنيس يجب أن يكون فيه هاتف خلوي كوشير، يمكن استخدامه في حالات الطوارئ.
وتابع مشددا على ضرورة الاتصال بالشرطة حتى يوم السبت المقبل، في حال وقوع طارئ يشكل "خطرا على الحياة"، بحسب تعبيره.
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
أول فيديو للهجوم الذي نفذه خيري علقم ضد مستوطنين إسرائيليين في القدس
30 يناير, 10:24 GMT
تأت تصريحات الحاخام الرئيسي لشرطة إسرائيل، رامي برخياهو، بعد الهجوم الذي وقع أواخر الشهر الماضي، شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، والإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.
وأفادت قناة "فلسطين اليوم" بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية مستخدما مسدسا.
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