https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-تبدي-استعدادها-لإرسال-مساعدات-للشمال-السوري-الخارج-عن-سيطرة-الحكومة-1073327268.html
إيران تبدي استعدادها لإرسال مساعدات للشمال السوري الخارج عن سيطرة الحكومة
إيران تبدي استعدادها لإرسال مساعدات للشمال السوري الخارج عن سيطرة الحكومة
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية وفرق إغاثة إلى مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة في أعقاب الزلزال، وأعربت عن... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T17:05+0000
2023-02-09T17:05+0000
2023-02-09T17:07+0000
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وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فقد أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، أن طهران مستعدة "لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية إلى إدلب".وتابع عبد اللهيان: "نأمل أن يوفر الصليب الأحمر الدولي التنسيق اللازم مع الهلال الأحمر الإيراني لإرسال وتوزيع المساعدات في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية".من جانبها أشارت سبولياريتش إلى أن "الصليب الأحمر سيتخذ إجراءات مكثفة لتقييم أوضاع ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد تقييم الأوضاع، سيتخذ الترتيبات اللازمة بخصوص اقتراح إيران القيم وكيفية تنفيذه".وأرسلت إيران طائرات مساعدات محملة بالمواد الطبية والغذائية والإغاثية إلى سوريا، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، لمساعدتها في مواجهة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في مقتل الآلاف في سوريا وتركيا بجانب انهيار عشرات الآلاف من المباني في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/لبنان-يعلن-إلغاء-المظاهر-الاحتفالية-بـبيروت-عاصمة-الإعلام-العربي-تضامنا-مع-سوريا-وتركيا-1073310308.html
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أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, زلزال, الصليب الأحمر, أخبار تركيا اليوم
أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, زلزال, الصليب الأحمر, أخبار تركيا اليوم
إيران تبدي استعدادها لإرسال مساعدات للشمال السوري الخارج عن سيطرة الحكومة
17:05 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 17:07 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية وفرق إغاثة إلى مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة في أعقاب الزلزال، وأعربت عن أملها في أن توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق اللازم لذلك.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية
، فقد أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، أن طهران مستعدة "لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية إلى إدلب".
وتابع عبد اللهيان: "نأمل أن يوفر الصليب الأحمر الدولي التنسيق اللازم مع الهلال الأحمر الإيراني لإرسال وتوزيع المساعدات في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية".
من جانبها أشارت سبولياريتش إلى أن "الصليب الأحمر سيتخذ إجراءات مكثفة لتقييم أوضاع ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد تقييم الأوضاع، سيتخذ الترتيبات اللازمة بخصوص اقتراح إيران القيم وكيفية تنفيذه".
وأرسلت إيران طائرات مساعدات محملة بالمواد الطبية والغذائية والإغاثية إلى سوريا، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، لمساعدتها في مواجهة الزلزال المدمر
الذي ضرب البلاد.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في مقتل الآلاف في سوريا وتركيا بجانب انهيار عشرات الآلاف من المباني في البلدين.