عربي
https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-تتقدم-بشكوى-ضد-أمريكا-لانتهاكها-قواعد-منظمة-الطيران-المدني-الدولي-1073295036.html
إيران تتقدم بشكوى ضد أمريكا لانتهاكها قواعد منظمة الطيران المدني الدولي
إيران تتقدم بشكوى ضد أمريكا لانتهاكها قواعد منظمة الطيران المدني الدولي
أعلنت إيران تقديم شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" ضد الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها قواعد المنظمة وتعطيل صفقة الحصول على طائرات من شركة "ATR"... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T08:16+0000
2023-02-09T08:16+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/18/1046089128_0:91:3313:1955_1920x0_80_0_0_224c5a2ae9f59b8fd18b8c53b4b4263c.jpg
واتهمت إيران أمريكا بالعمل على وقف استلام عشر طائرات من شركة "ATR" كان قد تم الاتفاق على الحصول عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).وقال مساعد وزير الطرق الايراني رئيس منظمة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، على هامش الاجتماع المشترك مع شركات الطيران، إنه تم إبلاغ المنظمة الدولي بما أقدمت عليها واشنطن "وتقدمنا بشكوى ضد الولايات المتحدة ضمن وثيقة رسمية بشأن إيقاف هذه الطائرات".وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "عندما زارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إيران أعلنت عن العقوبات الأمريكية المفروضة علينا والآن، قدمنا شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة بأن استمرار هذه السلوكيات يتعارض مع روح قواعد منظمة الطيران المدني الدولي ويهدد بشكل مباشر سلامة الطيران".ولفت رئيس منظمة الطيران المدني إلى أنه تم استيراد 175 طائرة ودخلت بالفعل في الخدمة و"نحاول زيادة عدد الطائرات عن طريق استيراد الأسطول للوصول إلى 550 طائرة".ووقعت إيران عقودا مع شركات "إيرباص" و"ATR" و"بوينغ" بعد الاتفاق النووي لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة "ATR" الإيطالية منها 20 طائرة، وكان من المفترض أن يتم تسليم جميع الطائرات إلى إيران مع نهاية 2018، إلا أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات عليها توقفت الصفقة.
https://sputnikarabic.ae/20230104/واشنطن-تدرس-سبل-استهداف-إنتاج-الطائرات-بدون-طيار-الإيرانية-1071942474.html
https://sputnikarabic.ae/20200201/طائرة-إيرانية-تخرج-عن-المدرج-أثناء-هبوطها-في-مطار-كرمانشاه-غربي-البلاد-1044399720.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/18/1046089128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_c0da6890e193434b2fff7d59e5e0c468.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تتقدم بشكوى ضد أمريكا لانتهاكها قواعد منظمة الطيران المدني الدولي

08:16 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEطائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة طيران "ماهان"
طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة طيران ماهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إيران تقديم شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" ضد الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها قواعد المنظمة وتعطيل صفقة الحصول على طائرات من شركة "ATR" الإيطالية.
واتهمت إيران أمريكا بالعمل على وقف استلام عشر طائرات من شركة "ATR" كان قد تم الاتفاق على الحصول عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
وقال مساعد وزير الطرق الايراني رئيس منظمة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، على هامش الاجتماع المشترك مع شركات الطيران، إنه تم إبلاغ المنظمة الدولي بما أقدمت عليها واشنطن "وتقدمنا بشكوى ضد الولايات المتحدة ضمن وثيقة رسمية بشأن إيقاف هذه الطائرات".
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية
4 يناير, 21:57 GMT
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "عندما زارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إيران أعلنت عن العقوبات الأمريكية المفروضة علينا والآن، قدمنا شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة بأن استمرار هذه السلوكيات يتعارض مع روح قواعد منظمة الطيران المدني الدولي ويهدد بشكل مباشر سلامة الطيران".
ولفت رئيس منظمة الطيران المدني إلى أنه تم استيراد 175 طائرة ودخلت بالفعل في الخدمة و"نحاول زيادة عدد الطائرات عن طريق استيراد الأسطول للوصول إلى 550 طائرة".
طائرة إيرانية التابعة لشركة كاسبين للطيران في مطار ماهشهر جنوبي إيران، 27 ينيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2020
طائرة إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غربي البلاد
1 فبراير 2020, 09:51 GMT
ووقعت إيران عقودا مع شركات "إيرباص" و"ATR" و"بوينغ" بعد الاتفاق النووي لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة "ATR" الإيطالية منها 20 طائرة، وكان من المفترض أن يتم تسليم جميع الطائرات إلى إيران مع نهاية 2018، إلا أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات عليها توقفت الصفقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала