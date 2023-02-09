https://sputnikarabic.ae/20230209/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-في-تركيا-إلى-12391-قتيلا-و62914-مصابا--1073291092.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 12391 قتيلا و62914 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 12391 قتيلا و62914 مصابا
أفادت وكالة الأناضول المحلية نقلاً عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 12391 قتيلا. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T02:00+0000
2023-02-09T02:00+0000
2023-02-09T02:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. في حين أشارت صحيفة "حريات" التركية، نقلاً عن إدارة الكوارث والطوارئ، قولها، أن عدد المصابين جراء الزلزال يقترب من 63 ألف.في وقت سابق تم الإبلاغ عن حوالي 9057 قتيل ونحو 53 ألف جريح.وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 12391 قتيلا و62914 مصابا
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أفادت وكالة الأناضول المحلية نقلاً عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 12391 قتيلا.
موسكو - سبوتنيك
. في حين أشارت صحيفة "حريات" التركية، نقلاً عن إدارة الكوارث والطوارئ، قولها، أن عدد المصابين جراء الزلزال يقترب من 63 ألف.
في وقت سابق تم الإبلاغ عن حوالي 9057 قتيل ونحو 53 ألف جريح.
وفجر الاثنين، ضرب زلزال
بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.