https://sputnikarabic.ae/20230209/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى--14-ألفا-و351-وفاة-1073308933.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 14 ألفا و351 وفاة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 14 ألفا و351 وفاة
أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 14 ألفا و351 وفاة ونحو 63 ألفا و794. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:55+0000
2023-02-09T11:55+0000
2023-02-09T11:55+0000
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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن صباح اليوم الخميس، خلال كلمة له في مقاطعة غازي عنتابوصول حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 14 ألف قتيل، و63794 مصابا.وأمس، أكد أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/علماء-جيولوجيا-زلزال-تركيا-أزاح-البلاد-وحركها-نحو-الغرب-3-أمتار-1073281774.html
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أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 14 ألفا و351 وفاة
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أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 14 ألفا و351 وفاة ونحو 63 ألفا و794.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن صباح اليوم الخميس، خلال كلمة له في مقاطعة غازي عنتابوصول حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 14 ألف قتيل، و63794 مصابا.
وأمس، أكد أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال
، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).
وفجر الاثنين، ضرب زلزال
بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.