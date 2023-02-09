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https://sputnikarabic.ae/20230209/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى--14-ألفا-و351-وفاة-1073308933.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 14 ألفا و351 وفاة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 14 ألفا و351 وفاة
أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 14 ألفا و351 وفاة ونحو 63 ألفا و794. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:55+0000
2023-02-09T11:55+0000
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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن صباح اليوم الخميس، خلال كلمة له في مقاطعة غازي عنتابوصول حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 14 ألف قتيل، و63794 مصابا.وأمس، أكد أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/علماء-جيولوجيا-زلزال-تركيا-أزاح-البلاد-وحركها-نحو-الغرب-3-أمتار-1073281774.html
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أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 14 ألفا و351 وفاة

11:55 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 14 ألفا و351 وفاة ونحو 63 ألفا و794.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن صباح اليوم الخميس، خلال كلمة له في مقاطعة غازي عنتابوصول حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 14 ألف قتيل، و63794 مصابا.
وأمس، أكد أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).
هذا المنظر الجوي يظهر السكان بمساعدة الجرافات، يبحثون عن ضحايا وناجين تحت أنقاض المباني المنهارة، إثر الزلزال الذي ضرب بلدة سرمدا بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، مطلع فجر 6 شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
علماء جيولوجيا: زلزال تركيا أزاح البلاد وحركها نحو الغرب 3 أمتار
أمس, 16:49 GMT
وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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