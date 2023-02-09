https://sputnikarabic.ae/20230209/الأسد-يستقبل-وزير-الخارجية-اللبناني-ويشكر-حكومة-ميقاتي-لتسهيل-وصول-المساعدات-إلى-سوريا-1073310054.html
الأسد يستقبل وزير الخارجية اللبناني ويشكر حكومة ميقاتي لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا
الأسد يستقبل وزير الخارجية اللبناني ويشكر حكومة ميقاتي لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا
قدم الرئيس السوري بشار الأسد الشكر للحكومة اللبنانية لاتخاذها إجراءات عملية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T12:21+0000
2023-02-09T12:21+0000
2023-02-09T12:21+0000
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واستقبل الأسد، اليوم الخميس، وفدا وزاريا لبنانيا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، ناقلا تعازي وتضامن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع أعضاء الحكومة مع سوريا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأكد الوفد الوزاري اللبناني أن الزيارة تأتي "لتقديم واجب العزاء وواجب المساعدة لأن اللبنانيين يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن لما حصل وعليهم الوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة".ولفتت الوكالة إلى أن الوفد عرض على الأسد القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لـ"تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة".وأشار الوفد إلى "استعداد لبنان لفتح المطارات والموانىء لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سوريا من أي دولة أو جهة".ونقلت الوكالة عن الرئيس السوري شكره على "الاجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا والتي تحقق آثارا فعلية على الأرض وتترك أثرا معنويا لدى الشعب السوري".وأكد الأسد "أهمية التعاون بين لبنان وسوريا في جميع المجالات انطلاقا من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان والمصالح المشتركة التي تجمعهما".وأمس، انطلقت قافلة مساعدات من بيروت نحو سوريا، تضم 50 شابا وشابة بينهم أطباء وممرضون ومسعفون ومتخصصون نفسيون وخبراء في إدارة الكوارث.القافلة التي تحمل اسم "الشباب اللبناني لحملة إغاثة سوريا"، استطاعت أن تجمع خلال أقل من 48 ساعة 30 طنا من المساعدات على أنواعها من مختلف المناطق اللبنانية من أدوية ومواد غذائية وألبسة وحليب للأطفال.يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي.وأعقب ذلك بساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما أسفر عن سقوط ألوف القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/قافلة-الشباب-اللبناني-لحملة-إغاثة-سوريا-تنطلق-إلى-اللاذقية-وعلى-متنها-30-طنا-من-المساعدات--1073283629.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, زلزال
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, زلزال
الأسد يستقبل وزير الخارجية اللبناني ويشكر حكومة ميقاتي لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا
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قدم الرئيس السوري بشار الأسد الشكر للحكومة اللبنانية لاتخاذها إجراءات عملية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من البلاد، الاثنين الماضي.
واستقبل الأسد، اليوم الخميس، وفدا وزاريا لبنانيا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، ناقلا تعازي وتضامن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع أعضاء الحكومة مع سوريا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية
.
وأكد الوفد الوزاري اللبناني أن الزيارة تأتي "لتقديم واجب العزاء وواجب المساعدة لأن اللبنانيين يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن لما حصل وعليهم الوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة
".
ولفتت الوكالة إلى أن الوفد عرض على الأسد القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لـ"تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة".
وأشار الوفد إلى "استعداد لبنان لفتح المطارات والموانىء لاستقبال المساعدات
التي ترد إلى سوريا من أي دولة أو جهة".
ونقلت الوكالة عن الرئيس السوري شكره على "الاجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا والتي تحقق آثارا فعلية على الأرض وتترك أثرا معنويا لدى الشعب السوري".
وأكد الأسد "أهمية التعاون بين لبنان وسوريا في جميع المجالات انطلاقا من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان والمصالح المشتركة التي تجمعهما".
وأمس، انطلقت قافلة مساعدات من بيروت
نحو سوريا، تضم 50 شابا وشابة بينهم أطباء وممرضون ومسعفون ومتخصصون نفسيون وخبراء في إدارة الكوارث.
القافلة التي تحمل اسم "الشباب اللبناني لحملة إغاثة سوريا"، استطاعت أن تجمع خلال أقل من 48 ساعة 30 طنا من المساعدات على أنواعها من مختلف المناطق اللبنانية من أدوية ومواد غذائية وألبسة وحليب للأطفال.
يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا
، يوم الاثنين الماضي.
وأعقب ذلك بساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما أسفر عن سقوط ألوف القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.