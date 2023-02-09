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https://sputnikarabic.ae/20230209/البنك-الدولي-يمنح-تركيا-178-مليار-دولار-للتعافي-من-آثار-الزلزال-1073334094.html
البنك الدولي يمنح تركيا 1.78 مليار دولار للتعافي من آثار الزلزال
البنك الدولي يمنح تركيا 1.78 مليار دولار للتعافي من آثار الزلزال
أعلن البنك الدولي عن تقديم 1.78 مليار دولار إلى تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة والتعافي من تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب الدولة وجارتها سوريا ليودي بحياة... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T20:23+0000
2023-02-09T20:23+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المسؤول الدولي: "نقدم مساعدات فورية ونعد تقييما سريعا لمواجهة الاحتياجات العاجلة والضخمة على الأرض".وفي وقت سابق اليوم، صادق البرلمان التركي، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.وأرسلت العديد من الدول بينها روسيا، طائرات محملة بمساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى سوريا وتركيا، لمواجهة الكارثة التي تعد من بين أسوأ الكوارث التي وقعت خلال القرن الحالي.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, إغاثة, قتلى, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, زلزال, إغاثة, قتلى, أخبار العالم الآن

البنك الدولي يمنح تركيا 1.78 مليار دولار للتعافي من آثار الزلزال

20:23 GMT 09.02.2023
© AP Photo / IHA صورة جوية تظهر الدمار في وسط مدينة هاتاي ، جنوب تركيا ، 7 فبراير 2023.
صورة جوية تظهر الدمار في وسط مدينة هاتاي ، جنوب تركيا ، 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / IHA
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أعلن البنك الدولي عن تقديم 1.78 مليار دولار إلى تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة والتعافي من تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب الدولة وجارتها سوريا ليودي بحياة أكثر من 20 ألف شخص.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، بحسب وكالة "فرانس برس".
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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أمس, 21:46 GMT
وقال المسؤول الدولي: "نقدم مساعدات فورية ونعد تقييما سريعا لمواجهة الاحتياجات العاجلة والضخمة على الأرض".
وأوضح أنه سيتم "تقديم مساعدة فورية بقيمة 780 مليون دولار.. ويجري أيضًا إعداد مليار دولار إضافي لدعم المتضررين".
وفي وقت سابق اليوم، صادق البرلمان التركي، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.
وأرسلت العديد من الدول بينها روسيا، طائرات محملة بمساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى سوريا وتركيا، لمواجهة الكارثة التي تعد من بين أسوأ الكوارث التي وقعت خلال القرن الحالي.
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