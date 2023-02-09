https://sputnikarabic.ae/20230209/الجعفري-أزمة-الزلزال-تعري-السياسات-الغربية--1073302049.html

الجعفري: أزمة الزلزال تعري السياسات الغربية

الجعفري: أزمة الزلزال تعري السياسات الغربية

أكد السفير السوري لدى روسيا، الدكتور بشار الجعفري، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" وجود تفاعل كبير على المستويين الحكومي والشعبي داخل روسيا الاتحادية حول... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T09:17+0000

2023-02-09T09:17+0000

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وقال الجعفري إن الحكومة الروسية لم تدخر جهدا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة من الحكومة الروسية مستمرة مع وجود مساعدات من المجتمع المدني الروسي ومن المنظمات غير الحكومية وحتى من الأفراد.وعبر الجعفري عن سعادته عند رؤية بعض المواطنين الروس الذين يأتون إلى السفارة السورية في موسكو ويضعون تبرعات شخصية على مدخل السفارة، معتبرا أن هذه المساهمات هي دليل على عمق علاقة الصداقة والتعاون والمحبّة بين البلدين.وحول موضوع تسييس ملف المساعدات من قبل الغرب، والمخاوف من العقوبات، قال الجعفري إن موضوع العقوبات هو مجرد ذريعة، مشيرا إلى وجود درجة عالية من التسييس في الموضوع الإنساني وأن دمشق شرحت هذه الحالة بشكل مستمر ونقلتها إلى عناية مجلس الأمن باستمرار على مدى سنوات وإلى عناية الرأي العام العالمي.وأضاف الجعفري موضحا أن العقوبات شلّت حركة تزوّد سوريا بالآليات الثقيلة، إضافة إلى الأضرار الكبرى الأخرى التي ضربت الاقتصاد السوري.ونوه الجعفري إلى أن نفس الدول التي تفرض العقوبات هي ذاتها التي تميز في العامل الإنساني بين هذا الجانب من الحدود وذاك الجانب من الحدود.وقال الجعفري: "ربّ ضارة نافعة، هذه الأزمة كشفت عورات المجتمع الغربي والسياسات الغربية والحكومات الغربية، ليس فقط تجاه سوريا، إنما تجاه العالم أجمع".

https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html

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