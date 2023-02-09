https://sputnikarabic.ae/20230209/الجعفري-أزمة-الزلزال-تعري-السياسات-الغربية--1073302049.html
الجعفري: أزمة الزلزال تعري السياسات الغربية
الجعفري: أزمة الزلزال تعري السياسات الغربية
أكد السفير السوري لدى روسيا، الدكتور بشار الجعفري، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" وجود تفاعل كبير على المستويين الحكومي والشعبي داخل روسيا الاتحادية حول... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T09:17+0000
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وقال الجعفري إن الحكومة الروسية لم تدخر جهدا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة من الحكومة الروسية مستمرة مع وجود مساعدات من المجتمع المدني الروسي ومن المنظمات غير الحكومية وحتى من الأفراد.وعبر الجعفري عن سعادته عند رؤية بعض المواطنين الروس الذين يأتون إلى السفارة السورية في موسكو ويضعون تبرعات شخصية على مدخل السفارة، معتبرا أن هذه المساهمات هي دليل على عمق علاقة الصداقة والتعاون والمحبّة بين البلدين.وحول موضوع تسييس ملف المساعدات من قبل الغرب، والمخاوف من العقوبات، قال الجعفري إن موضوع العقوبات هو مجرد ذريعة، مشيرا إلى وجود درجة عالية من التسييس في الموضوع الإنساني وأن دمشق شرحت هذه الحالة بشكل مستمر ونقلتها إلى عناية مجلس الأمن باستمرار على مدى سنوات وإلى عناية الرأي العام العالمي.وأضاف الجعفري موضحا أن العقوبات شلّت حركة تزوّد سوريا بالآليات الثقيلة، إضافة إلى الأضرار الكبرى الأخرى التي ضربت الاقتصاد السوري.ونوه الجعفري إلى أن نفس الدول التي تفرض العقوبات هي ذاتها التي تميز في العامل الإنساني بين هذا الجانب من الحدود وذاك الجانب من الحدود.وقال الجعفري: "ربّ ضارة نافعة، هذه الأزمة كشفت عورات المجتمع الغربي والسياسات الغربية والحكومات الغربية، ليس فقط تجاه سوريا، إنما تجاه العالم أجمع".
https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html
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العالم العربي, زلزال, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, زلزال, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
الجعفري: أزمة الزلزال تعري السياسات الغربية
09:17 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 09:56 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد السفير السوري لدى روسيا، الدكتور بشار الجعفري، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" وجود تفاعل كبير على المستويين الحكومي والشعبي داخل روسيا الاتحادية حول مساعدة سوريا لمواجهة الأزمة والكارثة التي ألمّت بها.
وقال الجعفري إن الحكومة الروسية لم تدخر جهدا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة من الحكومة الروسية مستمرة مع وجود مساعدات من المجتمع المدني الروسي ومن المنظمات غير الحكومية وحتى من الأفراد.
وعبر الجعفري عن سعادته عند رؤية بعض المواطنين الروس الذين يأتون إلى السفارة السورية في موسكو ويضعون تبرعات شخصية على مدخل السفارة، معتبرا أن هذه المساهمات هي دليل على عمق علاقة الصداقة والتعاون والمحبّة بين البلدين.
"نحن ممتنون للتجاوب السريع من قبل حكومة روسيا الاتحادية. الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين على اتصال مع الرئيس (السوري بشار) الأسد لترتيب وتنظيم كل هذه المساعدات التي تقدمها روسيا الاتحادية إلى سوريا".
الدكتور بشار الجعفري
السفير السوري لدى روسيا
وحول موضوع تسييس ملف المساعدات من قبل الغرب، والمخاوف من العقوبات، قال الجعفري إن موضوع العقوبات هو مجرد ذريعة، مشيرا إلى وجود درجة عالية من التسييس في الموضوع الإنساني وأن دمشق شرحت هذه الحالة بشكل مستمر ونقلتها إلى عناية مجلس الأمن باستمرار على مدى سنوات وإلى عناية الرأي العام العالمي.
"لا شك أن هناك درجة عالية من التسييس من الدول التي تسمي نفسها مانحة أو الدول التي تقدم مساعدات إنسانية، وخير برهان على ذلك هو هذه الأزمة التي ألمّت بسوريا. الزلزال ضرب البلدين (سوريا وتركيا) والشعبين، هنا لا توجد سياسية، هنا يوجد مشاعر إنسانية وأوضاع إنسانية، لكن مع ذلك يصرّ البعض على التمييز حتى في التعامل الإنساني مع نفس الضحايا من الطرفين. هذا دليل على أن هذه الأزمة قد عرّت وكشفت عورة أولئك الذين كانوا يتشدقون بمسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بمعنى آخر، أولا: العقوبات ليست قانونية وليست مشروعة، ثانيا: هذه العقوبات أثّرت بشكل كبير الآن على سوريا. كما يعرف الناس، أو كما لا يعرف الناس، في قضية الآليات الثقيلة، يمنع تصدير الآليات الثقيلة إلى سوريا منذ سنوات، والآليات الثقيلة أهم عمل لها في الأزمات هو رفع الردميات ونقل الأحجار والصخور.. إلخ. وهي الأمور التي تحدث عندما يصيب الزلزال بلدا ما".
الدكتور بشار الجعفري
السفير السوري لدى روسيا
وأضاف الجعفري موضحا أن العقوبات شلّت حركة تزوّد سوريا بالآليات الثقيلة، إضافة إلى الأضرار الكبرى الأخرى التي ضربت الاقتصاد السوري.
ونوه الجعفري إلى أن نفس الدول التي تفرض العقوبات هي ذاتها التي تميز في العامل الإنساني بين هذا الجانب من الحدود وذاك الجانب من الحدود.
وقال الجعفري: "ربّ ضارة نافعة، هذه الأزمة كشفت عورات المجتمع الغربي والسياسات الغربية والحكومات الغربية، ليس فقط تجاه سوريا، إنما تجاه العالم أجمع".