https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html

الجيش الروسي يفتح مستودعاته اللوجستية في "حميميم" لتوزيعها على المتضررين في سوريا

الجيش الروسي يفتح مستودعاته اللوجستية في "حميميم" لتوزيعها على المتضررين في سوريا

فتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T10:46+0000

2023-02-09T10:46+0000

2023-02-09T11:09+0000

العالم العربي

زلزال

الجيش الروسي

أخبار سوريا اليوم

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068889309_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_622f65758a40ee03e196d43de794fd4d.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن الجيش الروسي قرر فتح مستودعاته اللوجستية الخاصة بقاعدة "حميميم" وتوزيعها على المتضررين، ريثما تبدأ شحنات المساعدات بالوصول من الأراضي الروسية.وأعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أمس، إنقاذ الجيش الروسي 42 مواطنا سوريا كانو عالقين تحت الأنقاض، وانتشال 57 جثة لأشخاص لم يحالفهم الحظ بالنجاة.تم نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وسطامو، وتلقى السكان المحليون أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والضروريات في ثماني نقاط للمساعدات الإنسانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، عن إنشاء مجموعة طواقم طبية عسكرية روسية متنقلة في قاعدة حميميم الجوية وهي على جهوزية للمساعدة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/الجعفري-أزمة-الزلزال-تعري-السياسات-الغربية--1073302049.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/قائد-فيلق-القدس-في-الحرس-الثوري-الإيراني-يصل-إلى-حلب-السورية-والكشف-عن-أسباب-الزيارة-1073301022.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, زلزال, الجيش الروسي, أخبار سوريا اليوم, حصري