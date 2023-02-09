https://sputnikarabic.ae/20230209/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-بريانسك-1073293966.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء بريانسك
صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوية التابعة للجيش الروسي أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T07:26+0000
2023-02-09T07:26+0000
2023-02-09T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب بوغوماز على صفحته الخاصة في "تلغرام": "نجحت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية بالتصدي لهجوم آخر شنته القوات المسلحة الأوكرانية من خلال الطائرات المسيرة".وأضاف قائلا: "بفضل قوات الدفاع المحترفة لدينا، تم إسقاط طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك".وذكر بوغوماز أن تسع طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت الليلة الماضية بلدة ستارودوبسكي وتم صد هذا الهجوم بالكامل ولم تقع إصابات في الأرواح ولا أضرار مادية.وفي يوليو/ تموز 2022، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار نقطة تفتيش حدودية روسية في منطقة بريانسك، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.يأتي ذلك في الوقت الذي سُمع فيه دوي عدة انفجارات ليلا في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بعد منتصف الليل بقليل، أن انفجارات سمعت في كييف ودنيبروبتروفسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء بريانسك
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صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوية التابعة للجيش الروسي أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية.
وكتب بوغوماز على صفحته الخاصة في "تلغرام": "نجحت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية بالتصدي لهجوم آخر شنته القوات المسلحة الأوكرانية من خلال الطائرات المسيرة".
وأضاف قائلا: "بفضل قوات الدفاع المحترفة لدينا، تم إسقاط طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك".
وذكر بوغوماز أن تسع طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت الليلة الماضية بلدة ستارودوبسكي وتم صد هذا الهجوم بالكامل ولم تقع إصابات في الأرواح ولا أضرار مادية.
وفي يوليو/ تموز 2022، هاجمت
طائرة أوكرانية بدون طيار نقطة تفتيش حدودية روسية في منطقة بريانسك، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.
يأتي ذلك في الوقت الذي سُمع فيه دوي عدة انفجارات ليلا في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بعد منتصف الليل بقليل، أن انفجارات سمعت في كييف ودنيبروبتروفسك.