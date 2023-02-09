https://sputnikarabic.ae/20230209/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-285-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1073309589.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 285 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 285 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على أكثر من 285 جنديًا أوكرانيًا وتدمير أربعة مستودعات ذخيرة مدفعية على محور دونيتسك خلال 24 ساعة. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:54+0000
2023-02-09T11:54+0000
2023-02-09T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال العمليات الهجومية للمجموعة "الجنوبية" من القوات المسلحة، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يقارب 285 عسكريًا أوكرانيًا على مختلف محاور دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك تم تدمير مركبتان قتاليتان مدرعتان، وست مركبات، منظومة مدفعية "بالادين إم 109" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "أي إن/تي أر كيو - 50" أمريكي الصنع على محور دونيتسك.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة مدفعية في منطقة سلافيانسك وأفدييفكا ومالينوفكا في جمهورية دونيتسك الديمقراطية.وأضاف البيان: "ألحقت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" خسائر بالقوة البشرية والمعدات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبينسك، في عدة مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة، ونظام مدفعي "إم 777" أميركي الصنع.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230203/سلطات-دونيتسك-تنشئ-قاعدة-بيانات-لجرائم-الحرب-التي-ارتكبتها-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-1073080911.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 285 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
11:54 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على أكثر من 285 جنديًا أوكرانيًا وتدمير أربعة مستودعات ذخيرة مدفعية على محور دونيتسك خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال العمليات الهجومية للمجموعة "الجنوبية" من القوات المسلحة، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يقارب 285 عسكريًا أوكرانيًا على مختلف محاور دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك تم تدمير مركبتان قتاليتان مدرعتان، وست مركبات، منظومة مدفعية "بالادين إم 109" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "أي إن/تي أر كيو - 50" أمريكي الصنع على محور دونيتسك.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة مدفعية في منطقة سلافيانسك وأفدييفكا ومالينوفكا في جمهورية دونيتسك الديمقراطية.
وأضاف البيان: "ألحقت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" خسائر بالقوة البشرية والمعدات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبينسك، في عدة مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث شاحنات صغيرة، ونظام مدفعي "إم 777" أميركي الصنع.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.