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https://sputnikarabic.ae/20230209/الدول-ذات-العدد-الأكبر-من-حيث-الزلازل-1073294380.html
الدول ذات العدد الأكبر من حيث الزلازل
الدول ذات العدد الأكبر من حيث الزلازل
تعرّف على الدول ذات العدد الأكبر من حيث الزلازل ومواقع أعنف الزلازل في القرنين الـ20 والـ21 من خلال الرسم التخطيطي الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك". 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T07:42+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الدول ذات العدد الأكبر من حيث الزلازل

07:42 GMT 09.02.2023
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تعرّف على الدول ذات العدد الأكبر من حيث الزلازل ومواقع أعنف الزلازل في القرنين الـ20 والـ21 من خلال الرسم التخطيطي الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".
الدول ذات العدد الأكبر من حيث الزلازل - سبوتنيك عربي
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