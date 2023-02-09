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https://sputnikarabic.ae/20230209/السفير-الروسي-لدى-طهران-روسيا-وإيران-تعملان-على-الحد-من-تأثير-العقوبات-الغربية-1073293133.html
السفير الروسي لدى طهران: روسيا وإيران تعملان على الحد من تأثير العقوبات الغربية
السفير الروسي لدى طهران: روسيا وإيران تعملان على الحد من تأثير العقوبات الغربية
أعلن السفير الروسي لدى طهران، أليكسي ديدوف، أن روسيا تعمل مع إيران على تقليص تأثير العقوبات الغربية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T06:22+0000
2023-02-09T06:24+0000
روسيا
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وقال ديدوف لوكالة "سبوتنيك": "مع الأخذ في الاعتبار ضغوط العقوبات الغربية الواسعة النطاق على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فإننا نعمل بشكل مشترك على تطوير أدوات لتجاوز الإجراءات غير المشروعة والتقليل من تأثيرها السلبي".وبحسب السفير، فإن إيران، التي تعيش في ظل هذه العقوبات منذ أكثر من 40 عامًا، لديها خبرة جيدة في هذا المجال ولديها الكثير للتعلم منه.وأضاف ديدوف: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من الإجراءات التقييدية غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من قبل مجموعة من الدول المعادية، فإن التعاون مع طهران يتطور اليوم في جميع المجالات تقريبًا وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".
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روسيا

السفير الروسي لدى طهران: روسيا وإيران تعملان على الحد من تأثير العقوبات الغربية

06:22 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 06:24 GMT 09.02.2023)
© Depositphotos.com / ElenaOdareevaالسفارة الروسية في طهران، إيران
السفارة الروسية في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Depositphotos.com / ElenaOdareeva
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أعلن السفير الروسي لدى طهران، أليكسي ديدوف، أن روسيا تعمل مع إيران على تقليص تأثير العقوبات الغربية.
وقال ديدوف لوكالة "سبوتنيك": "مع الأخذ في الاعتبار ضغوط العقوبات الغربية الواسعة النطاق على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فإننا نعمل بشكل مشترك على تطوير أدوات لتجاوز الإجراءات غير المشروعة والتقليل من تأثيرها السلبي".
وبحسب السفير، فإن إيران، التي تعيش في ظل هذه العقوبات منذ أكثر من 40 عامًا، لديها خبرة جيدة في هذا المجال ولديها الكثير للتعلم منه.
وأضاف ديدوف: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من الإجراءات التقييدية غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من قبل مجموعة من الدول المعادية، فإن التعاون مع طهران يتطور اليوم في جميع المجالات تقريبًا وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".
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