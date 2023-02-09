عربي
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20230209/السيسي-مصر-تتمتع-بعلاقات-طيبة-مع-جميع-الدول-بما-فيها-السعودية-1073303723.html
السيسي: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول بما فيها السعودية
السيسي: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول بما فيها السعودية
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T09:58+0000
2023-02-09T09:58+0000
مصر
أخبار مصر الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101835/33/1018353319_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_57268a328f9723ef339e7eabd47f484e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: "علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية".وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن "سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى "عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة".
https://sputnikarabic.ae/20230207/أول-تعليق-لمسؤول-إماراتي-ماذا-وراء-الخلاف-الإعلامي-بين-مصر-والسعودية-وما-علاقة-المساعدات؟-1073203376.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101835/33/1018353319_50:0:2642:1944_1920x0_80_0_0_0c0d7c657ca7ec039c8481c2d69f784a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

السيسي: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول بما فيها السعودية

09:58 GMT 09.02.2023
© AP Photo / Mohamed Abd El Moatey الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
 الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Mohamed Abd El Moatey
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: "علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية".
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
أول تعليق لمسؤول إماراتي... ماذا وراء الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية وما علاقة المساعدات؟
7 فبراير, 08:25 GMT
وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن "سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".
وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى "عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала