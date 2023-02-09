https://sputnikarabic.ae/20230209/السيسي-يسأل-قائد-عسكري-عن-دفع-الجيش-للضرائب-ومستحقات-الدولة-فيديو-1073305023.html
السيسي يسأل قائدا عسكريا عن دفع الجيش للضرائب ومستحقات الدولة... فيديو
السيسي يسأل قائدا عسكريا عن دفع الجيش للضرائب ومستحقات الدولة... فيديو
قال اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، (التابع للقوات المسلحة المصرية) إن الجهاز يدفع مستحقات الدولة بما فيها الضرائب. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T10:25+0000
2023-02-09T10:25+0000
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وجاء تصريح اللواء أبو المجد ردا على سؤال من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حول مدى التزام شركات الجيش بدفع مستحقات الدولة.وشارك السيسي، اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو للصناعات الغذائية (سايلو فوودز)، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.وخلال كلمة اللواء أبو المجد، قاطعه السيسي وقال له: "هسألك سؤالين وأنا عارف إجابتهم بس لازم نوضحهم للناس: هل بتدفعوا تكلفة الخدمات التي بتحصلوا عليها من الدولة مثل الكهرباء والغاز وهل بتسددوا الضرائب ولا لأ؟".ورد اللواء أبو المجد: "جميع الشركات التابعة للجهاز تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة".وتابع أنه "خلال عام 2022 تم تسديد حوالي 14 مليار جنيه للدولة؛ منها 6 مليارات جنيها للكهرباء، و3 مليارات جنيه للغاز، وسداد 4.5 مليار جنيه للضرائب، و230 مليون جنيه لتسديد التأمين الاجتماعي للعمالة المدنية في الجهاز والباقي لتسديد مستحقات المياه وغيرها من المرافق".وعلق السيسي على كلام اللواء أبو المجد بأن "هذا الكلام يعلمه الوزراء لكننا نحتاج بين تأكيده للناس"، مشددًا على أن "الجهاز على استعداد للشراكة لتحقيق أهداف التنمية، وملتزم بقواعد المنافسة العادلة".ولفت السيسي إلى أن الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230209/السيسي-مصر-تتمتع-بعلاقات-طيبة-مع-جميع-الدول-بما-فيها-السعودية-1073303723.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السيسي يسأل قائدا عسكريا عن دفع الجيش للضرائب ومستحقات الدولة... فيديو
10:25 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
قال اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، (التابع للقوات المسلحة المصرية) إن الجهاز يدفع مستحقات الدولة بما فيها الضرائب.
وجاء تصريح اللواء أبو المجد ردا على سؤال من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حول مدى التزام شركات الجيش
بدفع مستحقات الدولة.
وشارك السيسي، اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو للصناعات الغذائية (سايلو فوودز)، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وخلال كلمة اللواء أبو المجد، قاطعه السيسي وقال له: "هسألك سؤالين وأنا عارف إجابتهم بس لازم نوضحهم للناس: هل بتدفعوا تكلفة الخدمات التي بتحصلوا عليها من الدولة مثل الكهرباء والغاز وهل بتسددوا الضرائب ولا لأ؟".
ورد اللواء أبو المجد: "جميع الشركات التابعة للجهاز تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة".
وتابع أنه "خلال عام 2022 تم تسديد حوالي 14 مليار جنيه للدولة؛ منها 6 مليارات جنيها للكهرباء، و3 مليارات جنيه للغاز، وسداد 4.5 مليار جنيه للضرائب، و230 مليون جنيه لتسديد التأمين الاجتماعي للعمالة المدنية في الجهاز والباقي لتسديد مستحقات المياه
وغيرها من المرافق".
وعلق السيسي على كلام اللواء أبو المجد بأن "هذا الكلام يعلمه الوزراء لكننا نحتاج بين تأكيده للناس"، مشددًا على أن "الجهاز على استعداد للشراكة لتحقيق أهداف التنمية
، وملتزم بقواعد المنافسة العادلة".
ولفت السيسي إلى أن الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص.