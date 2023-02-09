https://sputnikarabic.ae/20230209/الصحة-السورية-ارتفاع-عدد-ضحايا-الزلزال-إلى-1347-قتيلا-و2295-مصابا-1073326254.html
الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 قتيلا و2295 مصابا
الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 قتيلا و2295 مصابا
أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، أن حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب الشمال السوري بلغت 1347 قتيلا و2295 مصابا. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T16:37+0000
2023-02-09T16:37+0000
2023-02-09T16:39+0000
العالم العربي
إصابات
مركز الزلزال
وفيات
أخبار سوريا اليوم
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وقال الغباش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "بعد مرور أيام... يمكننا توقع تضاؤل فرص إيجاد ناجيين على قيد الحياة..للأسف، مشيرا إلى أن المشافي والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقاتها، لكن نقص التجهيزات أثر كثيرا... هناك عمل تطوعي بطولي يساعد في رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح".وتابع الوزير السوري "أبرز التحديات هي الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والاستعداد لأي طارئ ويجب أن يكون هناك قرار دولي واحد برفع العقوبات... وهنا لا نستجدي... هذا حقنا".وتابع "ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة والصليب الأحمر وغيرهم لمد يد العون لمواجهة الكارثة، مشيرا إلى أن تدفق المساعدات مستمر إلى سوريا ونتأمل وصول المساعدات النوعية التي نحتاجها".
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العالم العربي, إصابات, مركز الزلزال, وفيات, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, إصابات, مركز الزلزال, وفيات, أخبار سوريا اليوم
الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 قتيلا و2295 مصابا
16:37 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، أن حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب الشمال السوري بلغت 1347 قتيلا و2295 مصابا.
وقال الغباش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "بعد مرور أيام... يمكننا توقع تضاؤل فرص إيجاد ناجيين على قيد الحياة..للأسف، مشيرا إلى أن المشافي والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقاتها، لكن نقص التجهيزات أثر كثيرا... هناك عمل تطوعي بطولي يساعد في رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح".
وتابع الوزير السوري "أبرز التحديات هي الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والاستعداد لأي طارئ ويجب أن يكون هناك قرار دولي واحد برفع العقوبات... وهنا لا نستجدي... هذا حقنا".
"لا أتحدث من منطلق سياسي بل من منطلق طبي وإنساني، معاناة الشعب السوري ليست من الزلزال إنما من الزلزال الغربي الذي يضرب سوريا منذ 11 عاما ويعيقه من ترميم نفسه، والعقوبات الغربية لا تقيم وزنا للمواطنيين حتى لو كانوا مهددين بالكوارث الطبيعية".
حسن الغباش
وزير الصحة السوري
وتابع "ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة والصليب الأحمر وغيرهم لمد يد العون لمواجهة الكارثة، مشيرا إلى أن تدفق المساعدات مستمر إلى سوريا ونتأمل وصول المساعدات النوعية التي نحتاجها".