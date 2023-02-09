عربي
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20230209/الكرملين-الخط-الفاصل-بين-التدخل-المباشر-وغير-المباشر-في-الصراع-مع-روسيا-يختفي-في-أوروبا-1073303299.html
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T09:38+0000
2023-02-09T10:06+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وأشار بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية إلى أن البحث في مسألة تسليم الطائرات المقاتلة إلى كييف من قبل لندن يُنظر إليه على أنه تورط متزايد لأوروبا في الصراع مع روسيا.وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر هذا في الواقع، ليس سوى تورط متزايد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. والخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر يتلاشى تدريجياً. ليس بالوسع سوى الإعراب عن الأسف في هذا الصدد".ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.
https://sputnikarabic.ae/20230207/شويغو-القوات-الروسية-تقوم-بطحن-جميع-الأسلحة-والمعدات-التي-تم-تقديمها-لأوكرانيا-1073213955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا

09:38 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا.
وأشار بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية إلى أن البحث في مسألة تسليم الطائرات المقاتلة إلى كييف من قبل لندن يُنظر إليه على أنه تورط متزايد لأوروبا في الصراع مع روسيا.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
شويغو: القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا
7 فبراير, 10:13 GMT
وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر هذا في الواقع، ليس سوى تورط متزايد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. والخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر يتلاشى تدريجياً. ليس بالوسع سوى الإعراب عن الأسف في هذا الصدد".
ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала