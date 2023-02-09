https://sputnikarabic.ae/20230209/الكرملين-الخط-الفاصل-بين-التدخل-المباشر-وغير-المباشر-في-الصراع-مع-روسيا-يختفي-في-أوروبا-1073303299.html
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T09:38+0000
2023-02-09T09:38+0000
2023-02-09T10:06+0000
روسيا
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وأشار بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية إلى أن البحث في مسألة تسليم الطائرات المقاتلة إلى كييف من قبل لندن يُنظر إليه على أنه تورط متزايد لأوروبا في الصراع مع روسيا.وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر هذا في الواقع، ليس سوى تورط متزايد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. والخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر يتلاشى تدريجياً. ليس بالوسع سوى الإعراب عن الأسف في هذا الصدد".ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.
https://sputnikarabic.ae/20230207/شويغو-القوات-الروسية-تقوم-بطحن-جميع-الأسلحة-والمعدات-التي-تم-تقديمها-لأوكرانيا-1073213955.html
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روسيا
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
09:38 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا.
وأشار بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية إلى أن البحث في مسألة تسليم الطائرات المقاتلة إلى كييف من قبل لندن يُنظر إليه على أنه تورط متزايد لأوروبا في الصراع مع روسيا.
وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر هذا في الواقع، ليس سوى تورط متزايد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. والخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر يتلاشى تدريجياً. ليس بالوسع سوى الإعراب عن الأسف في هذا الصدد".
ويقوم
الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.