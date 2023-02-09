عربي
https://sputnikarabic.ae/20230209/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تدعو-لإيجاد-حلول-طويلة-الأمد-للأزمة-الإنسانية-في-سوريا-1073317954.html
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا
دعت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي، العالم أن يعيد مقاربته للأزمة الإنسانية في سوريا وإيجاد حلول جذرية طويلة الأمد، خاصة... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:59+0000
2023-02-09T13:59+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الأخبار
الصليب الأحمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073261679_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf32dd46f681a2b751d7b30f629335b9.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقالت الطرابلسي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نرى أن أهم شيء بالإضافة إلى الاحتياجات الآنية كالأكل والماء والصحة وإنقاذ الجرحى والمستشفيات إلخ، من المهم جدا أن ننظر إلى الأمور من جذورها أي أن الحلول يجب أن تكون جذرية".وتابعت المتحدثة: "الحلول الجذرية من قبل الأطراف الفاعلة الإنسانية لا تحصل إلا إذا كان لدينا قابلية أن نقدم معونات مغيثة آنية ولكن كذلك أن يكون لدينا القابلية والقدرة على أن نقدم مشاريع طويلة المدى خاصة على مستوى حماية البنية التحية الأساسية أو إعادة تأهيل البنية التحية الأساسية، لأن اليوم بعد 12 سنة من النزاع لا يحتاجون فقط أن نحضر لهم علبة غذاء أو مواد تقطيب، هم يحتاجون مجاري وماء وكهرباء وإعادة تأهيل وطرقات".وبيّنت الطرابلسي: "نحن نرى أن هذه الكارثة الطبيعية مع أنها حدث حزين جدا إلا أنها فرصة للعالم لكي يعيد توجيه اهتمامه والنظر إلى الأزمة الإنسانية في سوريا، واليوم هذا الحدث يزيد الطين بلة ونحن نرى أن العقوبات تؤثر بصفة أساسية على المواطنين السوريين من ناحية عدم قدرتهم على البلوغ إلى الخدمات الأكثر بساطة وهذا قبل الزلزال".وأوضحت المتحدثة: "نتكلم اليوم عن أزمة اقتصادية كارثية في سوريا نتكلم عن 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ونرى أن الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى العقوبات خلقوا مشاكل إضافية على السكان الذين يدفعون ثمن هذا في حياتهم اليومية، ولكن نرى أيضا أن هذا أثر على قدرة الفاعلين الإنسانيين أن يقوموا بالعمل الإغاثي والإنساني بالطريقة التي يرونها".وأعطت المتحدثة الإقليمية مثلا عن الدور المعيق للعقوبات في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، قائلة: "على سبيل المثال حلب التي هي من المناطق التي نحاول أن نعمل بها إعادة تأهيل للبنية التحتية الأساسية خاصة إعادة تأهيل البنية التحتية التي لها علاقة بالماء لأن سوريا وخاصة شمال سوريا لديهم أزمة مياه كارثية، من بين الأشياء التي تمنعنا وتعرقل كثيرا أن نقوم بمشاريع إعادة التأهيل هي عدم قدرتنا أن نحضر المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل مصالح المياه [ بسبب العقوبات]".
https://sputnikarabic.ae/20230209/لبنان-يعلن-إلغاء-المظاهر-الاحتفالية-بـبيروت-عاصمة-الإعلام-العربي-تضامنا-مع-سوريا-وتركيا-1073310308.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073261679_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e289b3b2cf183ae1ed74259600f90d79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, الصليب الأحمر
أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, الصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا

13:59 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Suheb Suhebجنود الجيش الروسي ينتشلون أشخاص أحياء من تحت أنقاض أحد الأبنية في منطقة المشارقة بمدينة حلب، سوريا
جنود الجيش الروسي ينتشلون أشخاص أحياء من تحت أنقاض أحد الأبنية في منطقة المشارقة بمدينة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Suheb Suheb
تابعنا عبرTelegram
دعت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي، العالم أن يعيد مقاربته للأزمة الإنسانية في سوريا وإيجاد حلول جذرية طويلة الأمد، خاصة على مستوى حماية وإعادة تأهيل البنى التحتية، وأشارت في السياق ذاته إلى الأثر المعيق للعقوبات، وتأثيرها على المواطنين السوريين، خاصة بعد الزلزال الذي تعرضت له مناطق شمالي سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الطرابلسي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نرى أن أهم شيء بالإضافة إلى الاحتياجات الآنية كالأكل والماء والصحة وإنقاذ الجرحى والمستشفيات إلخ، من المهم جدا أن ننظر إلى الأمور من جذورها أي أن الحلول يجب أن تكون جذرية".
وتابعت المتحدثة: "الحلول الجذرية من قبل الأطراف الفاعلة الإنسانية لا تحصل إلا إذا كان لدينا قابلية أن نقدم معونات مغيثة آنية ولكن كذلك أن يكون لدينا القابلية والقدرة على أن نقدم مشاريع طويلة المدى خاصة على مستوى حماية البنية التحية الأساسية أو إعادة تأهيل البنية التحية الأساسية، لأن اليوم بعد 12 سنة من النزاع لا يحتاجون فقط أن نحضر لهم علبة غذاء أو مواد تقطيب، هم يحتاجون مجاري وماء وكهرباء وإعادة تأهيل وطرقات".
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
لبنان يعلن إلغاء المظاهر الاحتفالية بـ"بيروت عاصمة الإعلام العربي" تضامنا مع سوريا وتركيا
12:40 GMT
وبيّنت الطرابلسي: "نحن نرى أن هذه الكارثة الطبيعية مع أنها حدث حزين جدا إلا أنها فرصة للعالم لكي يعيد توجيه اهتمامه والنظر إلى الأزمة الإنسانية في سوريا، واليوم هذا الحدث يزيد الطين بلة ونحن نرى أن العقوبات تؤثر بصفة أساسية على المواطنين السوريين من ناحية عدم قدرتهم على البلوغ إلى الخدمات الأكثر بساطة وهذا قبل الزلزال".
وأوضحت المتحدثة: "نتكلم اليوم عن أزمة اقتصادية كارثية في سوريا نتكلم عن 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ونرى أن الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى العقوبات خلقوا مشاكل إضافية على السكان الذين يدفعون ثمن هذا في حياتهم اليومية، ولكن نرى أيضا أن هذا أثر على قدرة الفاعلين الإنسانيين أن يقوموا بالعمل الإغاثي والإنساني بالطريقة التي يرونها".
وأعطت المتحدثة الإقليمية مثلا عن الدور المعيق للعقوبات في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، قائلة: "على سبيل المثال حلب التي هي من المناطق التي نحاول أن نعمل بها إعادة تأهيل للبنية التحتية الأساسية خاصة إعادة تأهيل البنية التحتية التي لها علاقة بالماء لأن سوريا وخاصة شمال سوريا لديهم أزمة مياه كارثية، من بين الأشياء التي تمنعنا وتعرقل كثيرا أن نقوم بمشاريع إعادة التأهيل هي عدم قدرتنا أن نحضر المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل مصالح المياه [ بسبب العقوبات]".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала