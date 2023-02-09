https://sputnikarabic.ae/20230209/الوليد-بن-طلال-يتعهد-بدفع-مليون-لكل-لاعب-في-الهلال-إذا-فازوا-بكأس-العالم-للأندية-1073326642.html

الوليد بن طلال يتعهد بدفع مليون لكل لاعب في "الهلال" إذا فاز بكأس العالم للأندية

الوليد بن طلال يتعهد بدفع مليون لكل لاعب في "الهلال" إذا فاز بكأس العالم للأندية

أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن "هدية خاصة" إلى كل لاعبي نادي "الهلال"، المشاركين في كأس العالم للأندية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T16:43+0000

2023-02-09T16:43+0000

2023-02-09T16:51+0000

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وتعهد الوليد بدفع مليون ريال سعودي، لكل لاعب في النادي، في حال فوزهم بالمباراة النهائية في البطولة.وكتب في "تويتر": "في حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".وكان الأمير الوليد بن طلال أعلن في نفس تغريدته عن منح كل لاعب في نادي الهلال مليون رسال سعودي، بعد تحقيقهم الفوز على نادي فلامنغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب "طنجة"، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022.يذكر أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.يذكر أن فريق "ريال مدريد" الإسباني سيلاقي "الهلال" السعودي، في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير/ شباط الجاري، بعد تغلب الفريق السعودي على نادي "فلامنجو" البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.صعد فريق "ريال مدريد" إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، المقامة في المغرب، بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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