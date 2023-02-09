عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الوليد-بن-طلال-يتعهد-بدفع-مليون-لكل-لاعب-في-الهلال-إذا-فازوا-بكأس-العالم-للأندية-1073326642.html
الوليد بن طلال يتعهد بدفع مليون لكل لاعب في "الهلال" إذا فاز بكأس العالم للأندية
الوليد بن طلال يتعهد بدفع مليون لكل لاعب في "الهلال" إذا فاز بكأس العالم للأندية
أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن "هدية خاصة" إلى كل لاعبي نادي "الهلال"، المشاركين في كأس العالم للأندية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T16:43+0000
2023-02-09T16:51+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103628/68/1036286863_0:76:5760:3316_1920x0_80_0_0_9c3e42ee9efa991e1a5593a89a90a318.jpg
وتعهد الوليد بدفع مليون ريال سعودي، لكل لاعب في النادي، في حال فوزهم بالمباراة النهائية في البطولة.وكتب في "تويتر": "في حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".وكان الأمير الوليد بن طلال أعلن في نفس تغريدته عن منح كل لاعب في نادي الهلال مليون رسال سعودي، بعد تحقيقهم الفوز على نادي فلامنغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب "طنجة"، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022.يذكر أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.يذكر أن فريق "ريال مدريد" الإسباني سيلاقي "الهلال" السعودي، في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير/ شباط الجاري، بعد تغلب الفريق السعودي على نادي "فلامنجو" البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.صعد فريق "ريال مدريد" إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، المقامة في المغرب، بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103628/68/1036286863_437:0:5557:3840_1920x0_80_0_0_429da799e7d2317b3200b79c1ed0fcd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية
منوعات, رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية

الوليد بن طلال يتعهد بدفع مليون لكل لاعب في "الهلال" إذا فاز بكأس العالم للأندية

16:43 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 16:51 GMT 09.02.2023)
© AP Photo / Amr Nabil الأمير السعودي، الوليد بن طلال
 الأمير السعودي، الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الأمير السعودي، الوليد بن طلال
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن "هدية خاصة" إلى كل لاعبي نادي "الهلال"، المشاركين في كأس العالم للأندية.
وتعهد الوليد بدفع مليون ريال سعودي، لكل لاعب في النادي، في حال فوزهم بالمباراة النهائية في البطولة.
وكتب في "تويتر": "في حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".
وكان الأمير الوليد بن طلال أعلن في نفس تغريدته عن منح كل لاعب في نادي الهلال مليون رسال سعودي، بعد تحقيقهم الفوز على نادي فلامنغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب "طنجة"، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022.
يذكر أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.
يذكر أن فريق "ريال مدريد" الإسباني سيلاقي "الهلال" السعودي، في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير/ شباط الجاري، بعد تغلب الفريق السعودي على نادي "فلامنجو" البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
صعد فريق "ريال مدريد" إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، المقامة في المغرب، بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала