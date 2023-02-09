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اليمن... وصول نحو 100 آلية عسكرية مقدمة من السعودية إلى عدن
اليمن... وصول نحو 100 آلية عسكرية مقدمة من السعودية إلى عدن
وصلت عشرات الآليات العسكرية المقدمة من المملكة العربية السعودية للجيش اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:54+0000
2023-02-09T12:44+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن نحو 114 آلية عسكرية وصهريج عربة نقل وإسعاف مقدمة من السعودية لـ(قوات درع الوطن) اليمنية المشكلة مؤخرا، وصلت إلى عدن قادمة من منفذ الوديعة الحدودي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.وأضاف أن القوة الواصلة بحماية 6 آليات دخلت معسكر قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في مديرية البريقة غرب عدن.وأشار إلى أنه من المتوقع وصول دفعة أخرى من الدعم العسكري السعودي تضم تجهيزات ومعدات.ووفق المصدر، فإن (قوات درع الوطن) ستتولى الانتشار في قصر معاشيق الرئاسي ومحيطه وتأمين تنقلات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في عدن، بالإضافة إلى مهام عسكرية أخرى.ويوم الأحد الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسوما برقم (18)، بإنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، كما عيّن بمرسوم آخر برقم (19) العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لتلك القوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية شكلت، في وقت سابق، (قوات درع الوطن) اليمنية، وخصصت لها معسكرات في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة، من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/وصول-دعم-عسكري-سعودي-إلى-شبوة-اليمنية-في-طريقه-إلى-عدن-جنوبي-البلاد-1073283987.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, الأخبار, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, الأخبار, العالم العربي

اليمن... وصول نحو 100 آلية عسكرية مقدمة من السعودية إلى عدن

11:54 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 09.02.2023)
© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centreقوافل مركز الملك سلمان للإغاثة تتجه إلى اليمن
قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة تتجه إلى اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre
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وصلت عشرات الآليات العسكرية المقدمة من المملكة العربية السعودية للجيش اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن نحو 114 آلية عسكرية وصهريج عربة نقل وإسعاف مقدمة من السعودية لـ(قوات درع الوطن) اليمنية المشكلة مؤخرا، وصلت إلى عدن قادمة من منفذ الوديعة الحدودي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
وصول دعم عسكري سعودي إلى شبوة اليمنية في طريقه إلى عدن جنوبي البلاد
أمس, 17:34 GMT
وأضاف أن القوة الواصلة بحماية 6 آليات دخلت معسكر قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في مديرية البريقة غرب عدن.
وأشار إلى أنه من المتوقع وصول دفعة أخرى من الدعم العسكري السعودي تضم تجهيزات ومعدات.
ووفق المصدر، فإن (قوات درع الوطن) ستتولى الانتشار في قصر معاشيق الرئاسي ومحيطه وتأمين تنقلات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في عدن، بالإضافة إلى مهام عسكرية أخرى.
ويوم الأحد الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسوما برقم (18)، بإنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، كما عيّن بمرسوم آخر برقم (19) العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لتلك القوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية شكلت، في وقت سابق، (قوات درع الوطن) اليمنية، وخصصت لها معسكرات في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة، من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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