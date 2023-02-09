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https://sputnikarabic.ae/20230209/بايدن-يعلن-اعتزامه-الترشح-لولاية-رئاسية-ثانية-في-انتخابات-2024--1073290986.html
بايدن يعلن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024
بايدن يعلن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024
ذكرت وسائل إعلام، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T01:45+0000
2023-02-09T01:46+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة" سي بي إس" الأمريكية، أن مسألة العمر لا تقلقه، لكن لا يوجد قرار حازم حتى الآن.والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم

بايدن يعلن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024

01:45 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 01:46 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ذكرت وسائل إعلام، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة" سي بي إس" الأمريكية، أن مسألة العمر لا تقلقه، لكن لا يوجد قرار حازم حتى الآن.
والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
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