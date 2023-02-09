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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/بايدن-يلتزم-الصمت-بشأن-خططه-السفر-إلى-أوكرانيا-1073327935.html
بايدن يلتزم الصمت بشأن خططه السفر إلى أوكرانيا
بايدن يلتزم الصمت بشأن خططه السفر إلى أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن هناك احتمالا أن يزور بولندا، عندما سئل عن تقارير بشأن استعداده للسفر إلى بولندا وأوكرانيا، في ذكرى العملية... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T17:19+0000
2023-02-09T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين: "لم أتخذ القرار بعد عندما أذهب إلى بولندا، أو حتى إذا كنت سأذهب إلى بولندا على وجه اليقين".وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي احتمال أن يذهب إلى أوكرانيا، أكد: "هناك احتمال أن أذهب إلى بولندا، لكن هذا كل شيء".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الأربعاء، إن إدارة بايدن تدرس كيفية الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن الرئيس ليس لديه خطط للسفر في الوقت الحالي.وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قال الشهر الماضي، إن الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن، مستعد لزيارة أوكرانيا "في أي وقت مناسب"، لكن لا توجد مثل هذه الخطط في ‏الوقت الحالي.‏وتابع كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس سيكون بالتأكيد مستعدا في أي وقت مناسب للقيام بذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة حاليا".
https://sputnikarabic.ae/20230201/الرئيس-البولندي-بايدن-قد-يزور-أوروبا-الوسطى-في-فبراير-1073006627.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم

بايدن يلتزم الصمت بشأن خططه السفر إلى أوكرانيا

17:19 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن هناك احتمالا أن يزور بولندا، عندما سئل عن تقارير بشأن استعداده للسفر إلى بولندا وأوكرانيا، في ذكرى العملية العسكرية الروسية الخاصة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين: "لم أتخذ القرار بعد عندما أذهب إلى بولندا، أو حتى إذا كنت سأذهب إلى بولندا على وجه اليقين".
وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي احتمال أن يذهب إلى أوكرانيا، أكد: "هناك احتمال أن أذهب إلى بولندا، لكن هذا كل شيء".
الرئيس البولندي أندريه دودا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
الرئيس البولندي: بايدن قد يزور أوروبا الوسطى في فبراير
1 فبراير, 16:48 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الأربعاء، إن إدارة بايدن تدرس كيفية الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن الرئيس ليس لديه خطط للسفر في الوقت الحالي.
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قال الشهر الماضي، إن الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن، مستعد لزيارة أوكرانيا "في أي وقت مناسب"، لكن لا توجد مثل هذه الخطط في ‏الوقت الحالي.‏
وتابع كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس سيكون بالتأكيد مستعدا في أي وقت مناسب للقيام بذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة حاليا".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:52 GMT
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