https://sputnikarabic.ae/20230209/بايدن-يلتزم-الصمت-بشأن-خططه-السفر-إلى-أوكرانيا-1073327935.html

بايدن يلتزم الصمت بشأن خططه السفر إلى أوكرانيا

بايدن يلتزم الصمت بشأن خططه السفر إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن هناك احتمالا أن يزور بولندا، عندما سئل عن تقارير بشأن استعداده للسفر إلى بولندا وأوكرانيا، في ذكرى العملية... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T17:19+0000

2023-02-09T17:19+0000

2023-02-09T17:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم

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واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين: "لم أتخذ القرار بعد عندما أذهب إلى بولندا، أو حتى إذا كنت سأذهب إلى بولندا على وجه اليقين".وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي احتمال أن يذهب إلى أوكرانيا، أكد: "هناك احتمال أن أذهب إلى بولندا، لكن هذا كل شيء".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الأربعاء، إن إدارة بايدن تدرس كيفية الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن الرئيس ليس لديه خطط للسفر في الوقت الحالي.وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قال الشهر الماضي، إن الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن، مستعد لزيارة أوكرانيا "في أي وقت مناسب"، لكن لا توجد مثل هذه الخطط في ‏الوقت الحالي.‏وتابع كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس سيكون بالتأكيد مستعدا في أي وقت مناسب للقيام بذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة حاليا".

https://sputnikarabic.ae/20230201/الرئيس-البولندي-بايدن-قد-يزور-أوروبا-الوسطى-في-فبراير-1073006627.html

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