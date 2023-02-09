https://sputnikarabic.ae/20230209/بايدن-يهدد-الرئيس-الصيني-بوقف-الاستثمار-في-الصين--1073290653.html

بايدن يهدد الرئيس الصيني بوقف الاستثمار في الصين

بايدن يهدد الرئيس الصيني بوقف الاستثمار في الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة إنه حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن الاستثمارات في الصين قد تكون في خطر إذا لم تحافظ بكين على علاقات متساوية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T00:45+0000

2023-02-09T00:45+0000

2023-02-09T00:45+0000

الصين

التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

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واشنطن - سبوتنيك. قال بايدن يوم الأربعاء إنه قال للرئيس الصيني: "لقد أخبرتني طوال الوقت أن سبب حاجتك إلى علاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا هو أنهم يستثمرون في الصين".وأضاف: "أخبرته من سيستثمر في الصين إذا تمكنت من الانخراط في هذا النوع من الصفقات".وأدلى الرئيس بهذا التعليق بعد سؤاله عن أداء العلاقات الأمريكية الصينية منذ أن أسقطت الولايات المتحدة بالونا صينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال الرئيس الأمريكي إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تتضرر كثيرا بعد إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد مراقبة صيني مزعوم حلق عبر الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيايحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العلاقات-الأمريكية-الصينية-لم-تتضرر-بشكل-كبير-في-ضوء-حادث-البالون-الصيني-1073290318.html

الصين

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الصين, التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة