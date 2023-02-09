https://sputnikarabic.ae/20230209/بعد-إذلالها-في-العراق-كارثة-تنتظر-دبابات-أبرامز-عند-دخولها-أوكرانيا-1073300861.html
بعد إذلالها في العراق... كارثة تنتظر دبابات أبرامز عند دخولها أوكرانيا
بعد إذلالها في العراق... كارثة تنتظر دبابات أبرامز عند دخولها أوكرانيا
حذر جندي أمريكي سابق من خطورة تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن استخدامها في العراق واليمن بطريقة خاطئة قاد لتدميرها أو أسرها بواسطة مركبات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T09:11+0000
2023-02-09T09:11+0000
2023-02-09T09:11+0000
رصد عسكري
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جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الأربعاء، تحدث فيه الجندي الأمريكي عن مسيرته مع دبابات أبرامز، التي استمرت على مدى 10 سنوات.وتابع الجندي الأمريكي غلين جيرونا، إنه بدأ رحلته مع دبابات "أبرامز إم - 1" في عام 1995، عندما كان عمره 18 عاما، مشيرًا إلى أنه قادها في الوقت الذي لم يكن يملك فيه رخصة قيادة سيارة.ولفت جيرونا إلى أنه عمل في جميع مهام طاقم الدبابة التي تشمل السائق والملقم والرامي والقائد، مشيرًا إلى أن أهم دور بين أفراد الطاقم هو تحديد الأهداف الذي يتم بواسطة الرامي.ولفت الجندي الأمريكي إلى أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن منح دبابات أبرامز لأطقم غير مدربة لن يمكنهم من تنفيذ مهام جيدة مهما كانت مميزات الدبابة التي يقودونها.وتابع: "تم تدمير أو إعطاب عشرات الدبابات في العراق واليمن بواسطة مركبات مدرعة أقل كفاءة وتدريعا"، مضيفا: "أي تكاليف إضافية يتم إنفاقها على دبابات أبرامز لن يكون لها مقابل إذا تم تسليمها لأطقم غير محترفة".ووعدت واشنطن بإرسال دبابات "أبرامز إم - 1" إلى أوكرانيا، لكن أحد المسؤولين الأمريكيين قال إنه سيتم التعاقد على الدبابات ما يعني أنه لن يتم تسليمها في وقت قريب، بينما يتم الضغط على دول أخرى تستخدم هذا النوع من الدبابات لإرسالها إلى أوكرانيا.وقدمت الدول الغربية مساعدات عسكرية ضخمة إلى كييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، من أجل عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو تؤكد أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وتم تصميم دبابات "أبرامز" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الأمريكي، كما تستخدمها بريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، الذي شهد حروب خاضتها واشنطن لم تحقق أي منها الأهداف التي بدأت من أجلها كما هو الحال في العراق وأفغانستان.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, الحرب على اليمن, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, الحرب على اليمن, روسيا, سلاح روسيا
بعد إذلالها في العراق... كارثة تنتظر دبابات أبرامز عند دخولها أوكرانيا
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حذر جندي أمريكي سابق من خطورة تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن استخدامها في العراق واليمن بطريقة خاطئة قاد لتدميرها أو أسرها بواسطة مركبات مدرعة.
جاء ذلك في مقال نشرته
مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الأربعاء، تحدث فيه الجندي الأمريكي عن مسيرته مع دبابات أبرامز، التي استمرت على مدى 10 سنوات.
وتابع الجندي الأمريكي غلين جيرونا، إنه بدأ رحلته مع دبابات "أبرامز إم - 1" في عام 1995، عندما كان عمره 18 عاما، مشيرًا إلى أنه قادها في الوقت الذي لم يكن يملك فيه رخصة قيادة سيارة.
ولفت جيرونا إلى أنه عمل في جميع مهام طاقم الدبابة التي تشمل السائق والملقم والرامي والقائد، مشيرًا إلى أن أهم دور بين أفراد الطاقم هو تحديد الأهداف الذي يتم بواسطة الرامي.
وقال: "لذلك، فإن تسليم دبابات أبرامز
لأطقم غير محترفة في أوكرانيا يمثل خطرا كبيرا، ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية كما حدث في العراق واليمن".
ولفت الجندي الأمريكي إلى أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن منح دبابات أبرامز لأطقم غير مدربة لن يمكنهم من تنفيذ مهام جيدة مهما كانت مميزات الدبابة التي يقودونها.
وتابع: "تم تدمير أو إعطاب عشرات الدبابات
في العراق واليمن بواسطة مركبات مدرعة أقل كفاءة وتدريعا"، مضيفا: "أي تكاليف إضافية يتم إنفاقها على دبابات أبرامز لن يكون لها مقابل إذا تم تسليمها لأطقم غير محترفة".
ووعدت واشنطن بإرسال دبابات "أبرامز إم - 1" إلى أوكرانيا، لكن أحد المسؤولين الأمريكيين قال إنه سيتم التعاقد على الدبابات ما يعني أنه لن يتم تسليمها في وقت قريب، بينما يتم الضغط على دول أخرى تستخدم هذا النوع من الدبابات لإرسالها إلى أوكرانيا.
وقدمت الدول الغربية مساعدات عسكرية ضخمة إلى كييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، من أجل عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو تؤكد أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وتم تصميم دبابات "أبرامز" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية
للجيش الأمريكي، كما تستخدمها بريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، الذي شهد حروب خاضتها واشنطن لم تحقق أي منها الأهداف التي بدأت من أجلها كما هو الحال في العراق وأفغانستان.