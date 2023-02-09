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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/بلغاريا-تلوح-بالفيتو-ضد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-الطاقة-النووية-الروسية-1073322345.html
بلغاريا تلوح بالفيتو ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية
بلغاريا تلوح بالفيتو ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية
أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الخميس، أن بلغاريا ستستخدم حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة التي ستفرض على الطاقة النووية الروسية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:17+0000
2023-02-09T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأكد الرئيس البلغاري في حديث لإذاعة "بي بي سي": "لا يمكن لبلغاريا الموافقة على عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا في مجال الطاقة النووية، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة لدينا، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فإن بلغاريا ستستخدم حق النقض".يذكر أنه في وقت سابق، أعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحًا لفرض قيود على توريد الوقود النووي الروسي، في إطار إعداد الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية.ولكن أشار المصدر إلى أنه، لا توجد اتفاقات بشأن هذه المسألة حتى الآن.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال سابقا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، أن الهدف الرئيسي للغرب هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بلغاريا تلوح بالفيتو ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية

15:17 GMT 09.02.2023
© flickr.com / ResoluteSupportMediaعلم بلغاريا
علم بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© flickr.com / ResoluteSupportMedia
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أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الخميس، أن بلغاريا ستستخدم حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة التي ستفرض على الطاقة النووية الروسية.
وأكد الرئيس البلغاري في حديث لإذاعة "بي بي سي": "لا يمكن لبلغاريا الموافقة على عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا في مجال الطاقة النووية، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة لدينا، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فإن بلغاريا ستستخدم حق النقض".
يذكر أنه في وقت سابق، أعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحًا لفرض قيود على توريد الوقود النووي الروسي، في إطار إعداد الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية.
ولكن أشار المصدر إلى أنه، لا توجد اتفاقات بشأن هذه المسألة حتى الآن.
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
11:59 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال سابقا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، أن الهدف الرئيسي للغرب هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.
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