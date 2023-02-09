https://sputnikarabic.ae/20230209/بلغاريا-تلوح-بالفيتو-ضد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-الطاقة-النووية-الروسية-1073322345.html
بلغاريا تلوح بالفيتو ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية
بلغاريا تلوح بالفيتو ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية
أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الخميس، أن بلغاريا ستستخدم حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة التي ستفرض على الطاقة النووية الروسية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:17+0000
2023-02-09T15:17+0000
2023-02-09T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأكد الرئيس البلغاري في حديث لإذاعة "بي بي سي": "لا يمكن لبلغاريا الموافقة على عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا في مجال الطاقة النووية، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة لدينا، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فإن بلغاريا ستستخدم حق النقض".يذكر أنه في وقت سابق، أعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحًا لفرض قيود على توريد الوقود النووي الروسي، في إطار إعداد الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية.ولكن أشار المصدر إلى أنه، لا توجد اتفاقات بشأن هذه المسألة حتى الآن.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال سابقا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، أن الهدف الرئيسي للغرب هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
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روسيا, العالم
بلغاريا تلوح بالفيتو ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية الروسية
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أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الخميس، أن بلغاريا ستستخدم حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة التي ستفرض على الطاقة النووية الروسية.
وأكد الرئيس البلغاري في حديث لإذاعة "بي بي سي": "لا يمكن لبلغاريا الموافقة على عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا في مجال الطاقة النووية، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة لدينا، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فإن بلغاريا ستستخدم حق النقض".
يذكر أنه في وقت سابق، أعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحًا لفرض قيود على توريد الوقود النووي الروسي، في إطار إعداد الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية.
ولكن أشار المصدر إلى أنه، لا توجد اتفاقات بشأن هذه المسألة حتى الآن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال سابقا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، أن الهدف الرئيسي للغرب هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.