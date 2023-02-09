https://sputnikarabic.ae/20230209/بوتين-روسيا-لم-تبدأ-أي-أعمال-عسكرية-لكنها-تحاول-إنهاءها-1073324453.html

بوتين: روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها

بوتين: روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T15:44+0000

2023-02-09T15:44+0000

2023-02-09T16:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مروحيات قتالية

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين، في اجتماع مع ممثلي صناعة الطيران، اليوم الخميس: "أريد أن أقول هذا مرة أخرى: لم نبدأ أي أعمال عسكرية، نحن نحاول إنهاءها. هذه الأعمال العدائية شنها القوميون في أوكرانيا وأولئك الذين دعموهم في عام 2014، عندما تم تنفيذ الانقلاب، كل هذا بدأ بذلك، بعد أن أعقبت ذلك أحداث في شبه جزيرة القرم ودونباس".وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا بدأت حربا منذ ثماني سنوات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أنهم قتلوا الناس بأكبر قدر ممكن.هذا ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى بروكسل اليوم لحضور قمة الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.

https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-إلى-تزويد-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-ومقاتلات-1073306471.html

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روسيا, مروحيات قتالية, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا