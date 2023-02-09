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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/بوتين-روسيا-لم-تبدأ-أي-أعمال-عسكرية-لكنها-تحاول-إنهاءها-1073324453.html
بوتين: روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها
بوتين: روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:44+0000
2023-02-09T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مروحيات قتالية
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين، في اجتماع مع ممثلي صناعة الطيران، اليوم الخميس: "أريد أن أقول هذا مرة أخرى: لم نبدأ أي أعمال عسكرية، نحن نحاول إنهاءها. هذه الأعمال العدائية شنها القوميون في أوكرانيا وأولئك الذين دعموهم في عام 2014، عندما تم تنفيذ الانقلاب، كل هذا بدأ بذلك، بعد أن أعقبت ذلك أحداث في شبه جزيرة القرم ودونباس".وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا بدأت حربا منذ ثماني سنوات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أنهم قتلوا الناس بأكبر قدر ممكن.هذا ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى بروكسل اليوم لحضور قمة الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-إلى-تزويد-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-ومقاتلات-1073306471.html
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روسيا, مروحيات قتالية, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, مروحيات قتالية, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

بوتين: روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها

15:44 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ أي أعمال عسكرية لكنها تحاول إنهاءها.
وقال بوتين، في اجتماع مع ممثلي صناعة الطيران، اليوم الخميس: "أريد أن أقول هذا مرة أخرى: لم نبدأ أي أعمال عسكرية، نحن نحاول إنهاءها. هذه الأعمال العدائية شنها القوميون في أوكرانيا وأولئك الذين دعموهم في عام 2014، عندما تم تنفيذ الانقلاب، كل هذا بدأ بذلك، بعد أن أعقبت ذلك أحداث في شبه جزيرة القرم ودونباس".
وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا بدأت حربا منذ ثماني سنوات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أنهم قتلوا الناس بأكبر قدر ممكن.
هذا ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
11:05 GMT
وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى بروكسل اليوم لحضور قمة الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".
وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:52 GMT
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