https://sputnikarabic.ae/20230209/بيل-غيتس-يرد-على-اتهامه-بـالنفاق-بسبب-استخدامه-طائرة-نفاثة-بينما-يحارب-التغير-المناخي-1073331444.html
بيل غيتس يرد على اتهامه بـ"النفاق" بسبب استخدامه طائرة نفاثة بينما يحارب التغير المناخي
بيل غيتس يرد على اتهامه بـ"النفاق" بسبب استخدامه طائرة نفاثة بينما يحارب التغير المناخي
اعترض الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، على اتهامات موجهة إليه بأنه "منافق"، بسبب استخدامه لطائرة نفاثة خاصة، بينما يكافح التغير المناخي. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T19:10+0000
2023-02-09T19:10+0000
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وخلال مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" معه في كينيا، وأذيعت في نهاية الأسبوع الماضي، سُئل غيتس عن رأيه بشأن التهمة القائلة أنه منافق، لكونه أحد أبرز نشطاء تغير المناخ، ويستخدم طائرة خاصة للسفر حول العالم، وفقا لشبكة "فوكس" الأمريكية.فأجاب غيتس، وهو الشريك المؤسس لشركة البرمجيات "مايكروسوفت": "حسنا، إنني أشتري المعيار الذهبي لتمويل "Climeworks"، للقيام بالتقاط الهواء المباشر، الذي يتجاوز بكثير البصمة الكربونية لعائلتي"، في إشارة منه إلى دفعه تعويضات مالية على بصمة الكربون الخاصة به.و"climeworks" هي شركة سويسرية، تزيل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتعيدها إلى الأرض، في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.وأشار بيل غيتس خلال المقابلة، وهو رابع أغنى شخص في العالم، إلى أنه ينفق "مليارات الدولارات على الابتكار المناخي"، وأردف:وذكرت تقارير سابقة أن بيل غيتس يمتلك طائرة من طراز "بومبارديير بي-دي700 غلوبال إكسبريس"، التي تضم 19 مقعدا، وتبلغ تكلفتها حوالي 40 مليون دولار.ووصف غيتس طائرته الخاصة إلى جانب سيارته من طراز "بورش"، أنهما "شيئان مجنونان" اشتراهما كملياردير.
https://sputnikarabic.ae/20230116/لماذا-لا-يستخدم-بيل-غيتس-آيفون؟-الملياردير-الأمريكي-يكشف-تفاصيل-مثيرة-1072358191.html
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منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بيل غيتس يرد على اتهامه بـ"النفاق" بسبب استخدامه طائرة نفاثة بينما يحارب التغير المناخي
19:10 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 19:23 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
اعترض الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، على اتهامات موجهة إليه بأنه "منافق"، بسبب استخدامه لطائرة نفاثة خاصة، بينما يكافح التغير المناخي.
وخلال مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" معه في كينيا، وأذيعت في نهاية الأسبوع الماضي، سُئل غيتس عن رأيه بشأن التهمة القائلة أنه منافق، لكونه أحد أبرز نشطاء تغير المناخ، ويستخدم طائرة خاصة للسفر حول العالم، وفقا لشبكة
"فوكس" الأمريكية.
فأجاب غيتس، وهو الشريك المؤسس لشركة البرمجيات "مايكروسوفت": "حسنا، إنني أشتري المعيار الذهبي لتمويل "Climeworks"، للقيام بالتقاط الهواء المباشر، الذي يتجاوز بكثير البصمة الكربونية لعائلتي"، في إشارة منه إلى دفعه تعويضات مالية على بصمة الكربون الخاصة به.
و"climeworks" هي شركة سويسرية، تزيل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتعيدها إلى الأرض، في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشار بيل غيتس خلال المقابلة، وهو رابع أغنى شخص في العالم، إلى أنه ينفق "مليارات الدولارات على الابتكار المناخي"، وأردف:
"لذا كما تعلمون، هل يجب أن أبقى في المنزل وألا آتي إلى كينيا وأتعلم المزيد عن الزراعة والملاريا؟".
وذكرت تقارير سابقة أن بيل غيتس يمتلك طائرة من طراز "بومبارديير بي-دي700 غلوبال إكسبريس"، التي تضم 19 مقعدا، وتبلغ تكلفتها حوالي 40 مليون دولار.
ووصف غيتس طائرته الخاصة إلى جانب سيارته من طراز "بورش"، أنهما "شيئان مجنونان" اشتراهما كملياردير.