عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230209/بيل-غيتس-يرد-على-اتهامه-بـالنفاق-بسبب-استخدامه-طائرة-نفاثة-بينما-يحارب-التغير-المناخي-1073331444.html
بيل غيتس يرد على اتهامه بـ"النفاق" بسبب استخدامه طائرة نفاثة بينما يحارب التغير المناخي
بيل غيتس يرد على اتهامه بـ"النفاق" بسبب استخدامه طائرة نفاثة بينما يحارب التغير المناخي
اعترض الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، على اتهامات موجهة إليه بأنه "منافق"، بسبب استخدامه لطائرة نفاثة خاصة، بينما يكافح التغير المناخي. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T19:10+0000
2023-02-09T19:23+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/10/1066463066_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_e7eb9d758893fd9b33f8579ca8a3200f.jpg
وخلال مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" معه في كينيا، وأذيعت في نهاية الأسبوع الماضي، سُئل غيتس عن رأيه بشأن التهمة القائلة أنه منافق، لكونه أحد أبرز نشطاء تغير المناخ، ويستخدم طائرة خاصة للسفر حول العالم، وفقا لشبكة "فوكس" الأمريكية.فأجاب غيتس، وهو الشريك المؤسس لشركة البرمجيات "مايكروسوفت": "حسنا، إنني أشتري المعيار الذهبي لتمويل "Climeworks"، للقيام بالتقاط الهواء المباشر، الذي يتجاوز بكثير البصمة الكربونية لعائلتي"، في إشارة منه إلى دفعه تعويضات مالية على بصمة الكربون الخاصة به.و"climeworks" هي شركة سويسرية، تزيل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتعيدها إلى الأرض، في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.وأشار بيل غيتس خلال المقابلة، وهو رابع أغنى شخص في العالم، إلى أنه ينفق "مليارات الدولارات على الابتكار المناخي"، وأردف:وذكرت تقارير سابقة أن بيل غيتس يمتلك طائرة من طراز "بومبارديير بي-دي700 غلوبال إكسبريس"، التي تضم 19 مقعدا، وتبلغ تكلفتها حوالي 40 مليون دولار.ووصف غيتس طائرته الخاصة إلى جانب سيارته من طراز "بورش"، أنهما "شيئان مجنونان" اشتراهما كملياردير.
https://sputnikarabic.ae/20230116/لماذا-لا-يستخدم-بيل-غيتس-آيفون؟-الملياردير-الأمريكي-يكشف-تفاصيل-مثيرة-1072358191.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/10/1066463066_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_aa0716b3edd54fa9944a44b9068b2888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بيل غيتس يرد على اتهامه بـ"النفاق" بسبب استخدامه طائرة نفاثة بينما يحارب التغير المناخي

19:10 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 19:23 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / KIM HONG-JIمؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس
مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس
© AFP 2023 / KIM HONG-JI
تابعنا عبرTelegram
اعترض الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، على اتهامات موجهة إليه بأنه "منافق"، بسبب استخدامه لطائرة نفاثة خاصة، بينما يكافح التغير المناخي.
وخلال مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" معه في كينيا، وأذيعت في نهاية الأسبوع الماضي، سُئل غيتس عن رأيه بشأن التهمة القائلة أنه منافق، لكونه أحد أبرز نشطاء تغير المناخ، ويستخدم طائرة خاصة للسفر حول العالم، وفقا لشبكة "فوكس" الأمريكية.
فأجاب غيتس، وهو الشريك المؤسس لشركة البرمجيات "مايكروسوفت": "حسنا، إنني أشتري المعيار الذهبي لتمويل "Climeworks"، للقيام بالتقاط الهواء المباشر، الذي يتجاوز بكثير البصمة الكربونية لعائلتي"، في إشارة منه إلى دفعه تعويضات مالية على بصمة الكربون الخاصة به.
و"climeworks" هي شركة سويسرية، تزيل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتعيدها إلى الأرض، في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
الملياردير الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
مجتمع
لماذا لا يستخدم بيل غيتس آيفون؟... الملياردير الأمريكي يكشف تفاصيل مثيرة
16 يناير, 15:53 GMT
وأشار بيل غيتس خلال المقابلة، وهو رابع أغنى شخص في العالم، إلى أنه ينفق "مليارات الدولارات على الابتكار المناخي"، وأردف:
"لذا كما تعلمون، هل يجب أن أبقى في المنزل وألا آتي إلى كينيا وأتعلم المزيد عن الزراعة والملاريا؟".
وذكرت تقارير سابقة أن بيل غيتس يمتلك طائرة من طراز "بومبارديير بي-دي700 غلوبال إكسبريس"، التي تضم 19 مقعدا، وتبلغ تكلفتها حوالي 40 مليون دولار.
ووصف غيتس طائرته الخاصة إلى جانب سيارته من طراز "بورش"، أنهما "شيئان مجنونان" اشتراهما كملياردير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала