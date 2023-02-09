https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-إلى-تزويد-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-ومقاتلات-1073306471.html
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:05+0000
2023-02-09T11:05+0000
2023-02-09T11:06+0000
العالم
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وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى بروكسل اليوم لحضور قمة الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.وأوضح أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3.6 مليار يورو.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.من جانبها، حذرت روسيا من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230208/معلومات-عن-الرادار-الأمريكي-الذي-دمرته-المقاتلات-الروسية-في-أوكرانيا-1073258546.html
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العالم
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
11:05 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.
وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى بروكسل اليوم لحضور قمة الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".
وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا
، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
وأوضح أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3.6 مليار يورو.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
من جانبها، حذرت روسيا من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.