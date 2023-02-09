https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-تايوان-تتبرع-براتبها-لإعادة-إعمار-تركيا-1073307207.html
رئيسة تايوان تتبرع براتبها لإعادة إعمار تركيا
رئيسة تايوان تتبرع براتبها لإعادة إعمار تركيا
أعلن المكتب الرئاسي في تايوان، اليوم الخميس، عزم رئيسة البلاد تساي إنغ ون، ونائبها ويليام لاي تشينغ تي، التبرع براتبيهما لشهر لدعم جهود الإغاثة عقب الزلزال... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:25+0000
2023-02-09T11:25+0000
2023-02-09T11:25+0000
العالم
زلزال
أخبار تركيا اليوم
مساعدة
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/83/1029428340_0:305:4424:2794_1920x0_80_0_0_26816a048f0a3ded3552284746289317.jpg
وأفاد المكتب في بيان، بأن الرئيسة ونائبها "سيتبرعان براتبيهما لشهر كامل لدعم جهود الإغاثة في زلزال تركيا"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.وأضاف البيان: "تأمل الرئيسة ونائبها في القيام بدورهما لمساعدة تركيا على إعادة إعمار الوطن في أقرب وقت ممكن".وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء تشن شين جين، ونائبه تشنغ وين تسان، التبرع أيضا براتبيهما لشهر، وفق بيان لمتحدث مجلس الوزراء تشن تسونغ ين، نشرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية.وأوضحت الوكالة أن الحكومة التايوانية قدمت مليوني دولار لدعم جهود الإغاثة في تركيا، وفتحت حسابات بنكية للتبرع لضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.وأشارت إلى أن حجم التبرعات من قبل المواطنين وصل إلى أكثر من 343 ألف دولار.وإلى ذلك، باشر فريق إنقاذ تايواني مكون من 44 شخصا، يوم الأربعاء، أعمال البحث والإنقاذ في ولاية أدي يمان التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/83/1029428340_146:0:4279:3100_1920x0_80_0_0_96155681559ee68a28cde011275071ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, مساعدة, أخبار تايوان
العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, مساعدة, أخبار تايوان
رئيسة تايوان تتبرع براتبها لإعادة إعمار تركيا
تابعنا عبر
أعلن المكتب الرئاسي في تايوان، اليوم الخميس، عزم رئيسة البلاد تساي إنغ ون، ونائبها ويليام لاي تشينغ تي، التبرع براتبيهما لشهر لدعم جهود الإغاثة عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وأسفر عن وفاة الآلاف.
وأفاد المكتب في بيان، بأن الرئيسة ونائبها "سيتبرعان براتبيهما لشهر كامل لدعم جهود الإغاثة في زلزال تركيا"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف البيان
: "تأمل الرئيسة ونائبها في القيام بدورهما لمساعدة تركيا على إعادة إعمار الوطن في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء تشن شين جين، ونائبه تشنغ وين تسان، التبرع أيضا براتبيهما لشهر، وفق بيان لمتحدث مجلس الوزراء تشن تسونغ ين، نشرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة التايوانية قدمت مليوني دولار لدعم جهود الإغاثة في تركيا، وفتحت حسابات بنكية للتبرع لضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.
وأشارت إلى أن حجم التبرعات من قبل المواطنين وصل إلى أكثر من 343 ألف دولار.
وإلى ذلك، باشر فريق إنقاذ تايواني مكون من 44 شخصا، يوم الأربعاء، أعمال البحث والإنقاذ في ولاية أدي يمان التركية.