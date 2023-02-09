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رئيسة تايوان تتبرع براتبها لإعادة إعمار تركيا
رئيسة تايوان تتبرع براتبها لإعادة إعمار تركيا
أعلن المكتب الرئاسي في تايوان، اليوم الخميس، عزم رئيسة البلاد تساي إنغ ون، ونائبها ويليام لاي تشينغ تي، التبرع براتبيهما لشهر لدعم جهود الإغاثة عقب الزلزال... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:25+0000
2023-02-09T11:25+0000
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وأفاد المكتب في بيان، بأن الرئيسة ونائبها "سيتبرعان براتبيهما لشهر كامل لدعم جهود الإغاثة في زلزال تركيا"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.وأضاف البيان: "تأمل الرئيسة ونائبها في القيام بدورهما لمساعدة تركيا على إعادة إعمار الوطن في أقرب وقت ممكن".وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء تشن شين جين، ونائبه تشنغ وين تسان، التبرع أيضا براتبيهما لشهر، وفق بيان لمتحدث مجلس الوزراء تشن تسونغ ين، نشرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية.وأوضحت الوكالة أن الحكومة التايوانية قدمت مليوني دولار لدعم جهود الإغاثة في تركيا، وفتحت حسابات بنكية للتبرع لضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.وأشارت إلى أن حجم التبرعات من قبل المواطنين وصل إلى أكثر من 343 ألف دولار.وإلى ذلك، باشر فريق إنقاذ تايواني مكون من 44 شخصا، يوم الأربعاء، أعمال البحث والإنقاذ في ولاية أدي يمان التركية.
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العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, مساعدة, أخبار تايوان
العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, مساعدة, أخبار تايوان

رئيسة تايوان تتبرع براتبها لإعادة إعمار تركيا

11:25 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / SAM YEHرئيسة تايوان تساي إينج
رئيسة تايوان تساي إينج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / SAM YEH
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أعلن المكتب الرئاسي في تايوان، اليوم الخميس، عزم رئيسة البلاد تساي إنغ ون، ونائبها ويليام لاي تشينغ تي، التبرع براتبيهما لشهر لدعم جهود الإغاثة عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وأسفر عن وفاة الآلاف.
وأفاد المكتب في بيان، بأن الرئيسة ونائبها "سيتبرعان براتبيهما لشهر كامل لدعم جهود الإغاثة في زلزال تركيا"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف البيان: "تأمل الرئيسة ونائبها في القيام بدورهما لمساعدة تركيا على إعادة إعمار الوطن في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء تشن شين جين، ونائبه تشنغ وين تسان، التبرع أيضا براتبيهما لشهر، وفق بيان لمتحدث مجلس الوزراء تشن تسونغ ين، نشرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة التايوانية قدمت مليوني دولار لدعم جهود الإغاثة في تركيا، وفتحت حسابات بنكية للتبرع لضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.
الجيش الروسي يوزع سلعا أساسية لدعم فقراء شرقي سوريا بمواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
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10:46 GMT
وأشارت إلى أن حجم التبرعات من قبل المواطنين وصل إلى أكثر من 343 ألف دولار.
وإلى ذلك، باشر فريق إنقاذ تايواني مكون من 44 شخصا، يوم الأربعاء، أعمال البحث والإنقاذ في ولاية أدي يمان التركية.
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