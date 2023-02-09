https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يتوجه-الى-سوريا-بعد-الزلزال-المدمر-1073335317.html
رئيس منظمة الصحة العالمية يتوجه الى سوريا بعد الزلزال المدمر
رئيس منظمة الصحة العالمية يتوجه الى سوريا بعد الزلزال المدمر
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، عن توجهه إلى سوريا، التي ضربها زلزال مدمر إلى جانب تركيا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 20... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T21:15+0000
2023-02-09T21:15+0000
2023-02-09T21:15+0000
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وكتب مدير منظمة الصحة العالمية على "تويتر": "في طريقي إلى سوريا، حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال الأخير، بناءا على عملنا الطويل الأمد في جميع أنحاء البلاد".وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا قد يتأثر بها قرابة 23 مليون شخص، ووعدت بتقديم مساعدات طويلة الأجل.وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إنه الآن سباق مع الزمن، وكل دقيقة وساعة تمر، تتضاءل فرص العثور على ناجين أحياء".وتعهد غيبريسوس بأن الوكالة "ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لدعم السلطات في كلا البلدين في الساعات والأيام الحرجة المقبلة، وفي الأشهر والسنوات القادمة مع تعافي البلدين وإعادة البناء".وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230209/البنك-الدولي-يمنح-تركيا-178-مليار-دولار-للتعافي-من-آثار-الزلزال-1073334094.html
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زلزال, أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس منظمة الصحة العالمية يتوجه الى سوريا بعد الزلزال المدمر
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أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، عن توجهه إلى سوريا، التي ضربها زلزال مدمر إلى جانب تركيا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.
وكتب مدير منظمة الصحة العالمية على "تويتر": "في طريقي إلى سوريا، حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال الأخير، بناءا على عملنا الطويل الأمد في جميع أنحاء البلاد".
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا قد يتأثر بها قرابة 23 مليون شخص، ووعدت بتقديم مساعدات طويلة الأجل.
وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إنه الآن سباق مع الزمن، وكل دقيقة وساعة تمر، تتضاءل فرص العثور على ناجين أحياء".
وتعهد غيبريسوس بأن الوكالة "ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لدعم السلطات في كلا البلدين في الساعات والأيام الحرجة المقبلة، وفي الأشهر والسنوات القادمة مع تعافي البلدين وإعادة البناء".
وضرب زلزال مدمر
قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية
للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.