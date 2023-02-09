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https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-تقرر-منح-لبنان-إمدادات-مجانية-من-القمح-ومنتجات-النفط--1073291863.html
روسيا تقرر منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط
روسيا تقرر منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط
أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن القيادة الروسية قررت منح لبنان، إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفطية، لافتًا إلى أن العمل جار حاليا على... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T04:13+0000
2023-02-09T04:13+0000
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بيروت – سبوتنيك. وقال روداكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "تلبية لنداء الحكومة اللبنانية، اتخذت القيادة الروسية قرارًا بشأن منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط، والعمل جار حاليا على التنسيق الفني لنقل هذه المنتجات".وأضاف أن "روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة، ونظل دائمًا منفتحين على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين".وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
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أخبار العالم الآن, لبنان, نافذة على لبنان, روسيا
أخبار العالم الآن, لبنان, نافذة على لبنان, روسيا

روسيا تقرر منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط

04:13 GMT 09.02.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحصاد القمح في ليبيا
حصاد القمح في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن القيادة الروسية قررت منح لبنان، إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفطية، لافتًا إلى أن العمل جار حاليا على التنسيق لنقل هذه المنتجات.
بيروت – سبوتنيك. وقال روداكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "تلبية لنداء الحكومة اللبنانية، اتخذت القيادة الروسية قرارًا بشأن منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط، والعمل جار حاليا على التنسيق الفني لنقل هذه المنتجات".
وأضاف أن "روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة، ونظل دائمًا منفتحين على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين".
وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
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