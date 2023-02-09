https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-وتركيا-تعملان-على-نظام-دفع-بديل-لبطاقة-مير-الروسية--1073308828.html
روسيا وتركيا تعملان على نظام دفع بديل لبطاقة "مير" الروسية
روسيا وتركيا تعملان على نظام دفع بديل لبطاقة "مير" الروسية
أعلن السفير فوق العادة والمفوض الروسي لدى تركيا، أليكسي ييرخوف، أن موسكو وأنقرة تعملان على نظام دفع بديل لـ"مير" الروسي، ومن السابق لأوانه تلخيص النتائج. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:54+0000
2023-02-09T11:54+0000
2023-02-09T11:54+0000
العالم
اقتصاد
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قال السفير بيرخوف: "العمل جار، لكن يبدو أنه من السابق لأوانه تلخيص نتائجه. بالإضافة إلى ذلك، في الواقع نحن نتحدث الآن عن الموسم السياحي المستقبلي".وتابع السفير الروسي: "ما زلنا بحاجة إلى فهم ما سيكون عليه الوضع طبعا سنراقب والعقوبات الاقتصادية والمالية تعرقل لنا بعض الأمور".وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.يشار إلى أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220929/متظاهرون-أتراك-يطالبون-بتفعيل-نظام-مير-المصرفي-الروسي-لدعم-السياحة-1068385528.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
روسيا وتركيا تعملان على نظام دفع بديل لبطاقة "مير" الروسية
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أعلن السفير فوق العادة والمفوض الروسي لدى تركيا، أليكسي ييرخوف، أن موسكو وأنقرة تعملان على نظام دفع بديل لـ"مير" الروسي، ومن السابق لأوانه تلخيص النتائج.
قال السفير بيرخوف: "العمل جار، لكن يبدو أنه من السابق لأوانه تلخيص نتائجه. بالإضافة إلى ذلك، في الواقع نحن نتحدث الآن عن الموسم السياحي المستقبلي".
وتابع السفير الروسي: "ما زلنا بحاجة إلى فهم ما سيكون عليه الوضع طبعا سنراقب والعقوبات الاقتصادية والمالية تعرقل لنا بعض الأمور".
29 سبتمبر 2022, 08:44 GMT
وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به
المسمى "مير" عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.
يشار إلى أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.