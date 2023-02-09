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https://sputnikarabic.ae/20230209/رونالدو-يكسر-حاجز-الـ500-هدف-بأول-سوبر-هاتريك-مع-النصر-السعودي-1073333306.html
رونالدو يكسر حاجز الـ500 هدف بأول "سوبر هاتريك" مع "النصر" السعودي
رونالدو يكسر حاجز الـ500 هدف بأول "سوبر هاتريك" مع "النصر" السعودي
أحرز نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" وهو بين صفوف نادي "النصر" السعودي، وذلك في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، أمام نادي... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T19:53+0000
2023-02-09T19:55+0000
مجتمع
نادي النصر السعودي
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السعودية
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وسجل رونالدو 4 أهداف في شباك "الوحدة"، خلال نصف ساعة تقريبا من اللقاء الكروي، ليكسر بذلك حاجز الـ500 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في الدوريات المختلفة.وفي أواخر الشهر الماضي، أثار كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي "النصر" والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية أمام "اتحاد جدة" في نصف نهائي "السوبر السعودي".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.ويبدأ عقد رونالدو مع النادي السعودي من يناير 2023 وحتى صيف 2025.
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نادي النصر السعودي, رياضة, السعودية, الأخبار
نادي النصر السعودي, رياضة, السعودية, الأخبار

رونالدو يكسر حاجز الـ500 هدف بأول "سوبر هاتريك" مع "النصر" السعودي

19:53 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 19:55 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / ALI ALDAIFنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
© AFP 2023 / ALI ALDAIF
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أحرز نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" وهو بين صفوف نادي "النصر" السعودي، وذلك في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، أمام نادي "الوحدة"، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل رونالدو 4 أهداف في شباك "الوحدة"، خلال نصف ساعة تقريبا من اللقاء الكروي، ليكسر بذلك حاجز الـ500 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في الدوريات المختلفة.
وفي أواخر الشهر الماضي، أثار كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي "النصر" والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية أمام "اتحاد جدة" في نصف نهائي "السوبر السعودي".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.
ويبدأ عقد رونالدو مع النادي السعودي من يناير 2023 وحتى صيف 2025.
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