رونالدو يكسر حاجز الـ500 هدف بأول "سوبر هاتريك" مع "النصر" السعودي
19:53 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 19:55 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / ALI ALDAIFنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
© AFP 2023 / ALI ALDAIF
أحرز نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" وهو بين صفوف نادي "النصر" السعودي، وذلك في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، أمام نادي "الوحدة"، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل رونالدو 4 أهداف في شباك "الوحدة"، خلال نصف ساعة تقريبا من اللقاء الكروي، ليكسر بذلك حاجز الـ500 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في الدوريات المختلفة.
61’ | هدددددف!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 9, 2023
خلص الكلاااااااام 💛💛
السووووووبرهااااترييييك من السووووبر رونالدو 🔥#النصر_الوحدة pic.twitter.com/iXd4VjzjFZ
رجــل التاااااريخ 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 9, 2023
يكسر حاجز الـ500 هدف
في كافة بطولات الدوري 🔥#النصر_الوحدة pic.twitter.com/ruQ7xMK3Pf
وفي أواخر الشهر الماضي، أثار كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي "النصر" والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية أمام "اتحاد جدة" في نصف نهائي "السوبر السعودي".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.
ويبدأ عقد رونالدو مع النادي السعودي من يناير 2023 وحتى صيف 2025.