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ريابكوف لـ"سبوتنيك": لا أعتقد أننا سنرى ​​اتجاها نحو تحسين العلاقات مع واشنطن
ريابكوف لـ"سبوتنيك": لا أعتقد أننا سنرى ​​اتجاها نحو تحسين العلاقات مع واشنطن
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن بلاده لن ترى اتجاهاً نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على المدى المتوسط. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T10:26+0000
2023-02-09T10:26+0000
روسيا
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وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع يوم الموظف الدبلوماسي، الذي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "لا أعتقد أننا سنرى على المدى المتوسط ​​أي اتجاه نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، فلا توجد إشارات مسبقة لذلك".واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تريد أن تصبح معاهدة "نيو ستارت" ضحية أخرى لمسار الولايات المتحدة في تفكيك البنية الأمنية.وفي سياق آخر، لفت ريابكوف إلى أن موسكو تراقب بقلق أن الغرب لا يضع لنفسه أي قيود ذاتية على إمدادات كييف بالأسلحة، مضيفاً أن روسيا لا تصدق وجود "اتفاقيات سرية معينة" تقضي بعدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة أو المعدات العسكرية في أي مكان وبأي شكل من الأشكال".
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ريابكوف لـ"سبوتنيك": لا أعتقد أننا سنرى ​​اتجاها نحو تحسين العلاقات مع واشنطن

10:26 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن بلاده لن ترى اتجاهاً نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على المدى المتوسط.
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع يوم الموظف الدبلوماسي، الذي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "لا أعتقد أننا سنرى على المدى المتوسط ​​أي اتجاه نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، فلا توجد إشارات مسبقة لذلك".
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واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تريد أن تصبح معاهدة "نيو ستارت" ضحية أخرى لمسار الولايات المتحدة في تفكيك البنية الأمنية.
وفي سياق آخر، لفت ريابكوف إلى أن موسكو تراقب بقلق أن الغرب لا يضع لنفسه أي قيود ذاتية على إمدادات كييف بالأسلحة، مضيفاً أن روسيا لا تصدق وجود "اتفاقيات سرية معينة" تقضي بعدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة أو المعدات العسكرية في أي مكان وبأي شكل من الأشكال".
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