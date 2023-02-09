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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/زيلينسكي-يؤكد-أنه-اضطر-لإجبار-شولتس-على-مساعدة-كييف-1073327507.html
زيلينسكي يؤكد أنه اضطر لإجبار شولتس على مساعدة كييف
زيلينسكي يؤكد أنه اضطر لإجبار شولتس على مساعدة كييف
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يجب "إجبار" المستشار الألماني أولاف شولتس على مساعدة كييف بالإمدادات العسكرية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T17:11+0000
2023-02-09T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
استئناف مساعدات عسكرية
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع "ديرشبيجل" الألمانية نشرت اليوم الخميس "نحن الآن في مرحلة صعبة مرة أخرى مع هذا الجدل حول الدبابات الألمانية، إنه أمر عاطفي وصعب. يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".هذا وفي وقت سابق، اعترف زيلينسكي بأنه أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "استحالة" اتفاقيات مينسك وأنه لا يخطط لتنفيذها. وذكر أيضا أن الخدمات الخاصة الأوكرانية راقبت تزويد الجيش الألماني بالصواريخ والدفاع الجوي.وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، في باريس، أن ألمانيا ستواصل دعمها العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك.وقال شولتس في بيان مشترك بث على حساب قصر الإليزيه الرسمي على "تويتر": "نحن ندعم أوكرانيا، وقدمنا ​​لها الدعم المالي والإنساني والعسكري... وسنواصل القيام بذلك طالما تطلب الأمر ذلك".ولفت إلى أنه تم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي ومؤخرا دبابات.وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا تزويدها بدبابات "أبرامز" و"ليوبارد 2" الجديدة.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230209/شولتس-سنواصل-دعمنا-العسكري-لأوكرانيا-طالما-تطلب-الأمر-ذلك-1073290489.html
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العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يؤكد أنه اضطر لإجبار شولتس على مساعدة كييف

17:11 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 17:12 GMT 09.02.2023)
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يجب "إجبار" المستشار الألماني أولاف شولتس على مساعدة كييف بالإمدادات العسكرية.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع "ديرشبيجل" الألمانية نشرت اليوم الخميس "نحن الآن في مرحلة صعبة مرة أخرى مع هذا الجدل حول الدبابات الألمانية، إنه أمر عاطفي وصعب. يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".
هذا وفي وقت سابق، اعترف زيلينسكي بأنه أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "استحالة" اتفاقيات مينسك وأنه لا يخطط لتنفيذها. وذكر أيضا أن الخدمات الخاصة الأوكرانية راقبت تزويد الجيش الألماني بالصواريخ والدفاع الجوي.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، في باريس، أن ألمانيا ستواصل دعمها العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك.
وقال شولتس في بيان مشترك بث على حساب قصر الإليزيه الرسمي على "تويتر": "نحن ندعم أوكرانيا، وقدمنا ​​لها الدعم المالي والإنساني والعسكري... وسنواصل القيام بذلك طالما تطلب الأمر ذلك".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك
00:30 GMT
ولفت إلى أنه تم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي ومؤخرا دبابات.
وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا تزويدها بدبابات "أبرامز" و"ليوبارد 2" الجديدة.
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:52 GMT
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