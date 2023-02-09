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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/سبيس-إكس-توجه-ضربة-مفاجئة-للقوات-الأوكرانية-1073296643.html
"سبيس إكس" توجه ضربة مفاجئة للقوات الأوكرانية
"سبيس إكس" توجه ضربة مفاجئة للقوات الأوكرانية
أعلن مدير شركة "سبيس إكس" الأمريكية، جوين شوتويل، أن الشركة قررت الحد من خدمة الاتصالات القائمة على الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" للقوات الأوكرانية التي... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T08:19+0000
2023-02-09T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شوتويل، قوله إنه "لم يكن القصد من خدمات "ستارلينك" أن تستخدم كسلاح على الإطلاق".وفي حديثه عن استخدام الأوكرانيين لخدمات "ستارلينك" للتحكم بالطائرات المسيرة، قال شوتويل إن "الشركة لديها طرق يمكن لشركة "سبيس إكس" من خلالها الحد من خدمة استخدام أنظمة الإنترنت، وهو ما تم فعله ولم توضح الإجراءات التي اتخذتها الشركة.وأضاف أن استخدام شبكات "ستارلينك" للطائرات المسيرة الأوكرانية لأغراض عسكرية لا يندرج ضمن الاتفاقية المبرمة بين كييف والشركة.وذكرت شبكة "سي إن إن" لأول مرة أنه في سبتمبر/أيلول، أرسلت "سبيس إكس" (SpaceX) خطابًا إلى البنتاغون بشأن إنفاق ما يقرب من 100 مليون دولار لتمويل "ستارلينك" في أوكرانيا وأن الشركة لم تعد قادرة على القيام بذلك. طلبت في الرسالة من وزارة الدفاع تولي معظم التمويل للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهريًا.
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العالم

"سبيس إكس" توجه ضربة مفاجئة للقوات الأوكرانية

08:19 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECKشعار شركة "سبيس إكس"
شعار شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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أعلن مدير شركة "سبيس إكس" الأمريكية، جوين شوتويل، أن الشركة قررت الحد من خدمة الاتصالات القائمة على الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" للقوات الأوكرانية التي تستخدمها لغايات عسكرية ولا سيما في عمليات التحكم بالطائرات المسيرة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شوتويل، قوله إنه "لم يكن القصد من خدمات "ستارلينك" أن تستخدم كسلاح على الإطلاق".
وفي حديثه عن استخدام الأوكرانيين لخدمات "ستارلينك" للتحكم بالطائرات المسيرة، قال شوتويل إن "الشركة لديها طرق يمكن لشركة "سبيس إكس" من خلالها الحد من خدمة استخدام أنظمة الإنترنت، وهو ما تم فعله ولم توضح الإجراءات التي اتخذتها الشركة.
وأضاف أن استخدام شبكات "ستارلينك" للطائرات المسيرة الأوكرانية لأغراض عسكرية لا يندرج ضمن الاتفاقية المبرمة بين كييف والشركة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" لأول مرة أنه في سبتمبر/أيلول، أرسلت "سبيس إكس" (SpaceX) خطابًا إلى البنتاغون بشأن إنفاق ما يقرب من 100 مليون دولار لتمويل "ستارلينك" في أوكرانيا وأن الشركة لم تعد قادرة على القيام بذلك. طلبت في الرسالة من وزارة الدفاع تولي معظم التمويل للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهريًا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
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