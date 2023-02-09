https://sputnikarabic.ae/20230209/سبيس-إكس-توجه-ضربة-مفاجئة-للقوات-الأوكرانية-1073296643.html
"سبيس إكس" توجه ضربة مفاجئة للقوات الأوكرانية
"سبيس إكس" توجه ضربة مفاجئة للقوات الأوكرانية
أعلن مدير شركة "سبيس إكس" الأمريكية، جوين شوتويل، أن الشركة قررت الحد من خدمة الاتصالات القائمة على الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" للقوات الأوكرانية التي... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T08:19+0000
2023-02-09T08:19+0000
2023-02-09T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062197281_0:39:1000:602_1920x0_80_0_0_1693c0994c28a676e236f9cba9ac5ebf.jpg
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شوتويل، قوله إنه "لم يكن القصد من خدمات "ستارلينك" أن تستخدم كسلاح على الإطلاق".وفي حديثه عن استخدام الأوكرانيين لخدمات "ستارلينك" للتحكم بالطائرات المسيرة، قال شوتويل إن "الشركة لديها طرق يمكن لشركة "سبيس إكس" من خلالها الحد من خدمة استخدام أنظمة الإنترنت، وهو ما تم فعله ولم توضح الإجراءات التي اتخذتها الشركة.وأضاف أن استخدام شبكات "ستارلينك" للطائرات المسيرة الأوكرانية لأغراض عسكرية لا يندرج ضمن الاتفاقية المبرمة بين كييف والشركة.وذكرت شبكة "سي إن إن" لأول مرة أنه في سبتمبر/أيلول، أرسلت "سبيس إكس" (SpaceX) خطابًا إلى البنتاغون بشأن إنفاق ما يقرب من 100 مليون دولار لتمويل "ستارلينك" في أوكرانيا وأن الشركة لم تعد قادرة على القيام بذلك. طلبت في الرسالة من وزارة الدفاع تولي معظم التمويل للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهريًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062197281_80:0:967:665_1920x0_80_0_0_085b121e97478fbd2ded9116022d7d72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"سبيس إكس" توجه ضربة مفاجئة للقوات الأوكرانية
تابعنا عبر
أعلن مدير شركة "سبيس إكس" الأمريكية، جوين شوتويل، أن الشركة قررت الحد من خدمة الاتصالات القائمة على الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" للقوات الأوكرانية التي تستخدمها لغايات عسكرية ولا سيما في عمليات التحكم بالطائرات المسيرة.
وذكرت
وكالة "رويترز" نقلا عن شوتويل، قوله إنه "لم يكن القصد من خدمات "ستارلينك" أن تستخدم كسلاح على الإطلاق".
وفي حديثه عن استخدام الأوكرانيين لخدمات "ستارلينك" للتحكم بالطائرات المسيرة، قال شوتويل إن "الشركة لديها طرق يمكن لشركة "سبيس إكس" من خلالها الحد من خدمة استخدام أنظمة الإنترنت، وهو ما تم فعله ولم توضح الإجراءات التي اتخذتها الشركة.
وأضاف أن استخدام شبكات "ستارلينك" للطائرات المسيرة الأوكرانية لأغراض عسكرية لا يندرج ضمن الاتفاقية المبرمة بين كييف والشركة.
وذكرت
شبكة "سي إن إن" لأول مرة أنه في سبتمبر/أيلول، أرسلت "سبيس إكس" (SpaceX) خطابًا إلى البنتاغون بشأن إنفاق ما يقرب من 100 مليون دولار لتمويل "ستارلينك" في أوكرانيا وأن الشركة لم تعد قادرة على القيام بذلك. طلبت في الرسالة من وزارة الدفاع تولي معظم التمويل للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهريًا.