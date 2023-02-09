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https://sputnikarabic.ae/20230209/سفارة-أمريكا-في-كينيا-تحذر-من-استهداف-مناطق-سياحية-وتسوق-في-نيروبي-من-قبل-إرهابيين-1073328158.html
سفارة أمريكا في كينيا تحذر من استهداف مناطق سياحية وتسوق في نيروبي من قبل إرهابيين
سفارة أمريكا في كينيا تحذر من استهداف مناطق سياحية وتسوق في نيروبي من قبل إرهابيين
حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، مواطنيها المقيمين في البلاد، بشأن الخطر الإرهابي، وناشدتهم بتوخي اليقظة في المناطق التي يرتادها... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T17:39+0000
2023-02-09T17:42+0000
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وجاء في التحذير: "لا تزال المواقع التي يرتادها المواطنون الأمريكيون وغيرهم من الأجانب والسياح في نيروبي، وأماكن أخرى في كينيا أهدافا جذابة للإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات وشيكة محتملة. يمكن للجماعات الإرهابية أن تهاجم هناك دون سابق إنذار"، وفقا لصفحة السفارة الرسمية.وأضاف التحذير أن "الفنادق والسفارات والمطاعم، ومراكز التسوق والأسواق، والمدارس، ومراكز الشرطة، وأماكن العبادة، وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأجانب والسياح يمكن أن تستهدف".كما طلبت السفارة الأمريكية في كينيا في تحذيرها من مواطنيها في نيروبي ومواقع أخرى داخل كينيا، مراجعة خططهم الأمنية الشخصية، مضيفة بأن حكومة كينيا كثفت دورياتها لمكافحة الإرهاب ردا على التهديد المتزايد.وكانت السلطات الكينية قد أعلنت في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، القضاء على خلية إرهابية لحركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، في عملية عسكرية بمنطقة ديغابون على الحدود مع الصومال المجاورة، والتي أسفرت عن مقتل 18 مسلحا.
https://sputnikarabic.ae/20230122/تقارير-مقاتلو-حركة-الشباب-يهاجمون-مكتب-الإدارة-المحلية-في-العاصمة-الصومالية-1072572419.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصومال

سفارة أمريكا في كينيا تحذر من استهداف مناطق سياحية وتسوق في نيروبي من قبل إرهابيين

17:39 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 17:42 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / LUIS TATOالشرطة الكينية
الشرطة الكينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الشرطة الكينية
© AFP 2023 / LUIS TATO
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حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، مواطنيها المقيمين في البلاد، بشأن الخطر الإرهابي، وناشدتهم بتوخي اليقظة في المناطق التي يرتادها الأجانب بكثرة.
وجاء في التحذير: "لا تزال المواقع التي يرتادها المواطنون الأمريكيون وغيرهم من الأجانب والسياح في نيروبي، وأماكن أخرى في كينيا أهدافا جذابة للإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات وشيكة محتملة. يمكن للجماعات الإرهابية أن تهاجم هناك دون سابق إنذار"، وفقا لصفحة السفارة الرسمية.
وأضاف التحذير أن "الفنادق والسفارات والمطاعم، ومراكز التسوق والأسواق، والمدارس، ومراكز الشرطة، وأماكن العبادة، وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأجانب والسياح يمكن أن تستهدف".
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كما طلبت السفارة الأمريكية في كينيا في تحذيرها من مواطنيها في نيروبي ومواقع أخرى داخل كينيا، مراجعة خططهم الأمنية الشخصية، مضيفة بأن حكومة كينيا كثفت دورياتها لمكافحة الإرهاب ردا على التهديد المتزايد.
وكانت السلطات الكينية قد أعلنت في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، القضاء على خلية إرهابية لحركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، في عملية عسكرية بمنطقة ديغابون على الحدود مع الصومال المجاورة، والتي أسفرت عن مقتل 18 مسلحا.
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