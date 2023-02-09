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https://sputnikarabic.ae/20230209/سفير-روسيا-في-لبنان-بيروت-تسترشد-بمصالحها-الخاصة-دوليا-رغم-ضغوط-الغرب-1073291985.html
سفير روسيا في لبنان: بيروت تسترشد بمصالحها الخاصة دوليا رغم ضغوط الغرب
سفير روسيا في لبنان: بيروت تسترشد بمصالحها الخاصة دوليا رغم ضغوط الغرب
أعلن السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، أن بيروت تسترشد بمصالحها الخاصة في مقاربة القضايا الدولية رغم ضغوط الغرب. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T05:36+0000
2023-02-09T06:30+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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بيروت - سبوتنيك. وأوضح روداكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "نعلم أنه رغم الضغوط التي تمارس، فإن بيروت تسعى إلى الاسترشاد بمصالحها الوطنية، في حل القضايا الدولية الملحة، والالتزام بشكل عام بالمواقف العربية المتوازنة".ولفت روداكوف إلى أن لبنان كان على الدوام من بين المشاركين في دعم القرار الروسي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العرقي، وكراهية الأجانب، وغير ذلك من مظاهر التعصب".وفي ملف اللاجئين السوريين في لبنان، أكد روداكوف أن الغرب يعيق بجميع الوسائل جهود موسكو لإعادة اللاجئين من لبنان إلى سوريا، لافتا إلى أن بيروت تدعم بشكل عام جهود موسكو في هذا المسار، وأن لبنان يعمل كمراقب في الاجتماعات الدولية، بشأن سوريا في صيغة أستانا.وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "المسألة تكمن في أن الدول الغربية تعرقل بجميع الوسائل المتاحة هذه النوايا الطيبة، مستغلة مصير ملايين الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم، وأنها تستخدمهم كبيادق في ألعابهم الجيوسياسية غير السليمة".يشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، صرح في وقت سابق، أن لبنان أنفق مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة السورية لتأمين اللاجئين السوريين، في وقت لم تعد البلاد فيه قادرة على تحمل هذا العبء الذي لم تتحمله دولة عربية أخرى.هذا واتهمت السلطات اللبنانية مرارا المنظمات الدولية بعرقلة العودة الطبيعية للاجئين السوريين إلى ديارهم، كما وتحذر بيروت من أن استمرار وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة، لا سيما في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة تشهدها البلاد، ما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وزيادة معدلات الجريمة والفقر.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

سفير روسيا في لبنان: بيروت تسترشد بمصالحها الخاصة دوليا رغم ضغوط الغرب

05:36 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 06:30 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayمعرض صور عن معاناة إقليم الدونباس، في البيت الروسي في بيروت، بحضور السفير الروسي ألكسندر روداكوف في لبنان، 28 أبريل 2022
معرض صور عن معاناة إقليم الدونباس، في البيت الروسي في بيروت، بحضور السفير الروسي ألكسندر روداكوف في لبنان، 28 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، أن بيروت تسترشد بمصالحها الخاصة في مقاربة القضايا الدولية رغم ضغوط الغرب.
بيروت - سبوتنيك. وأوضح روداكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "نعلم أنه رغم الضغوط التي تمارس، فإن بيروت تسعى إلى الاسترشاد بمصالحها الوطنية، في حل القضايا الدولية الملحة، والالتزام بشكل عام بالمواقف العربية المتوازنة".
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ولفت روداكوف إلى أن لبنان كان على الدوام من بين المشاركين في دعم القرار الروسي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العرقي، وكراهية الأجانب، وغير ذلك من مظاهر التعصب".
وفي ملف اللاجئين السوريين في لبنان، أكد روداكوف أن الغرب يعيق بجميع الوسائل جهود موسكو لإعادة اللاجئين من لبنان إلى سوريا، لافتا إلى أن بيروت تدعم بشكل عام جهود موسكو في هذا المسار، وأن لبنان يعمل كمراقب في الاجتماعات الدولية، بشأن سوريا في صيغة أستانا.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "المسألة تكمن في أن الدول الغربية تعرقل بجميع الوسائل المتاحة هذه النوايا الطيبة، مستغلة مصير ملايين الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم، وأنها تستخدمهم كبيادق في ألعابهم الجيوسياسية غير السليمة".
يشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، صرح في وقت سابق، أن لبنان أنفق مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة السورية لتأمين اللاجئين السوريين، في وقت لم تعد البلاد فيه قادرة على تحمل هذا العبء الذي لم تتحمله دولة عربية أخرى.
هذا واتهمت السلطات اللبنانية مرارا المنظمات الدولية بعرقلة العودة الطبيعية للاجئين السوريين إلى ديارهم، كما وتحذر بيروت من أن استمرار وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة، لا سيما في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة تشهدها البلاد، ما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وزيادة معدلات الجريمة والفقر.
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