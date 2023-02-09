عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/سلطات-برديانسك-تعتقل-قائد-مجموعة-إرهابية-أوكرانية-في-المدينة-1073294466.html
سلطات برديانسك تعتقل قائد مجموعة إرهابية أوكرانية في المدينة
سلطات برديانسك تعتقل قائد مجموعة إرهابية أوكرانية في المدينة
كشف المتحدث باسم السلطات الأمنية في مدينة برديانسك، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال رئيس مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية الذي نفذ هجمات إرهابية متفرقة في... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T07:41+0000
2023-02-09T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064352694_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a2f5c78b9c0ce176e8a98b79d256f131.jpg
وقال المتحدث الأمني لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لاعتقال رئيس المجموعة الإرهابية التي شاركت بارتكاب خمسة أعمال إرهابية بارزة في مدينة بيرديانسك من شهر أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022".وبحسب المتحدث الأمني، فإن نشاط المجموعة كان يسير وفق تعليمات تتلقاها من الموظف في مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه بيتيوكين، الذي يعيش في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى مشاركة موظفة سابقة كانت تعمل في هيئة الشؤون الداخلية في مدينة بيرديانسك وكذلك المواطنة تاتيانا أوميليانينكو التي تعيش في مدينة بوزنان البولندية.وفي أغسطس 2022، توفي ألكسندر كولسنيكوف، نائب رئيس شرطة مرور بيرديانسك إثر انفجار عبوة ناسفة، كما تم تفجير سيارة قائد مدينة برديانسك، أرتيوم باردين، بالإضافة إلى إطلاق مجهولين النار على نائب رئيس بلدية بيرديانسك، أوليغ بويكو، وزوجته التي شغلت منصب رئيس لجنة الانتخابات للتصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064352694_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_57be2f3b94cfa29c5b441acdf4b4c1c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات برديانسك تعتقل قائد مجموعة إرهابية أوكرانية في المدينة

07:41 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تنظيف منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
مقاتل من كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية يعرض شيفرون (شارة لرتبة عسكرية) تم العثور عليه أثناء تنظيف منجم كاربونيت في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف المتحدث باسم السلطات الأمنية في مدينة برديانسك، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال رئيس مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية الذي نفذ هجمات إرهابية متفرقة في المدينة.
وقال المتحدث الأمني لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لاعتقال رئيس المجموعة الإرهابية التي شاركت بارتكاب خمسة أعمال إرهابية بارزة في مدينة بيرديانسك من شهر أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022".
وبحسب المتحدث الأمني، فإن نشاط المجموعة كان يسير وفق تعليمات تتلقاها من الموظف في مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه بيتيوكين، الذي يعيش في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى مشاركة موظفة سابقة كانت تعمل في هيئة الشؤون الداخلية في مدينة بيرديانسك وكذلك المواطنة تاتيانا أوميليانينكو التي تعيش في مدينة بوزنان البولندية.
وفي أغسطس 2022، توفي ألكسندر كولسنيكوف، نائب رئيس شرطة مرور بيرديانسك إثر انفجار عبوة ناسفة، كما تم تفجير سيارة قائد مدينة برديانسك، أرتيوم باردين، بالإضافة إلى إطلاق مجهولين النار على نائب رئيس بلدية بيرديانسك، أوليغ بويكو، وزوجته التي شغلت منصب رئيس لجنة الانتخابات للتصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала