https://sputnikarabic.ae/20230209/سلطات-برديانسك-تعتقل-قائد-مجموعة-إرهابية-أوكرانية-في-المدينة-1073294466.html
سلطات برديانسك تعتقل قائد مجموعة إرهابية أوكرانية في المدينة
سلطات برديانسك تعتقل قائد مجموعة إرهابية أوكرانية في المدينة
كشف المتحدث باسم السلطات الأمنية في مدينة برديانسك، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال رئيس مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية الذي نفذ هجمات إرهابية متفرقة في... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T07:41+0000
2023-02-09T07:41+0000
2023-02-09T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدث الأمني لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لاعتقال رئيس المجموعة الإرهابية التي شاركت بارتكاب خمسة أعمال إرهابية بارزة في مدينة بيرديانسك من شهر أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022".وبحسب المتحدث الأمني، فإن نشاط المجموعة كان يسير وفق تعليمات تتلقاها من الموظف في مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه بيتيوكين، الذي يعيش في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى مشاركة موظفة سابقة كانت تعمل في هيئة الشؤون الداخلية في مدينة بيرديانسك وكذلك المواطنة تاتيانا أوميليانينكو التي تعيش في مدينة بوزنان البولندية.وفي أغسطس 2022، توفي ألكسندر كولسنيكوف، نائب رئيس شرطة مرور بيرديانسك إثر انفجار عبوة ناسفة، كما تم تفجير سيارة قائد مدينة برديانسك، أرتيوم باردين، بالإضافة إلى إطلاق مجهولين النار على نائب رئيس بلدية بيرديانسك، أوليغ بويكو، وزوجته التي شغلت منصب رئيس لجنة الانتخابات للتصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا.
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روسيا
سلطات برديانسك تعتقل قائد مجموعة إرهابية أوكرانية في المدينة
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كشف المتحدث باسم السلطات الأمنية في مدينة برديانسك، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال رئيس مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية الذي نفذ هجمات إرهابية متفرقة في المدينة.
وقال المتحدث الأمني لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لاعتقال رئيس المجموعة الإرهابية التي شاركت بارتكاب خمسة أعمال إرهابية بارزة في مدينة بيرديانسك من شهر أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022".
وبحسب المتحدث الأمني، فإن نشاط المجموعة كان يسير وفق تعليمات تتلقاها من الموظف في مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه بيتيوكين، الذي يعيش في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى مشاركة موظفة سابقة كانت تعمل في هيئة الشؤون الداخلية في مدينة بيرديانسك وكذلك المواطنة تاتيانا أوميليانينكو التي تعيش في مدينة بوزنان البولندية.
وفي أغسطس 2022، توفي ألكسندر كولسنيكوف، نائب رئيس شرطة مرور بيرديانسك إثر انفجار عبوة ناسفة، كما تم تفجير سيارة قائد مدينة برديانسك، أرتيوم باردين، بالإضافة إلى إطلاق مجهولين النار على نائب رئيس بلدية بيرديانسك، أوليغ بويكو، وزوجته التي شغلت منصب رئيس لجنة الانتخابات للتصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا.