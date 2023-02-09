https://sputnikarabic.ae/20230209/سوريون-يناشدون-عبر-سبوتنيك-المجتمع-الدولي-رفع-العقوبات-1073320609.html
سوريون يناشدون عبر "سبوتنيك" المجتمع الدولي رفع العقوبات
سوريون يناشدون عبر "سبوتنيك" المجتمع الدولي رفع العقوبات
نناقش في هذه الحلقة: استمرار عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر. دبابات بريطانية في طريقها إلى كييف. واشنطن تهدد بكين في حال دعمها روسيا... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T14:34+0000
2023-02-09T14:34+0000
2023-02-09T14:34+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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سوريون يناشدون عبر سبوتنيك المجتمع الدولي رفع العقوبات
سوريون يناشدون عبر سبوتنيك المجتمع الدولي رفع العقوبات
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا، حيث فتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية ووزّعها على مساجد مدينة اللاذقية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بإدارة الكوارث والحروب البيولوجية، وليد ناجي:خبير لبناني: نخشى ألا تسمح واشنطن بدخول المساعدات الروسيةصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية أنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها، فيما تعتزم روسيا إرسال إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية لمساعدة لبنان.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي اللبناني مروان إسكندر، لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
سوريون يناشدون عبر "سبوتنيك" المجتمع الدولي رفع العقوبات
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: استمرار عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر. دبابات بريطانية في طريقها إلى كييف. واشنطن تهدد بكين في حال دعمها روسيا. مساعدات روسية إلى لبنان.
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا، حيث فتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية ووزّعها على مساجد مدينة اللاذقية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بإدارة الكوارث والحروب البيولوجية، وليد ناجي:
"الظروف التي نعمل في ظلها صعبة جدا، وهذه أكثر من نكبة، فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا دون توقف ليلا نهارا على أمل إنقاذ أحد ما، ولدينا 3 فرق متخصصة، إحداها لانتشال الضحايا والجرحى، وأخرى لدراسة وتحديد درجة تصدع الأبينة وإمكانية عودة الأهالي إليها، والثالثة للإغاثة وتأمين الناس في أماكن الإيواء، والفرق السورية منها متطوعة، وأخرى حكومية، والجانب الروسي يساعدنا بشكل كبير لأن لديه معدات خاصة، وأيضا من لبنان والعراق والجزائر وعدة دول عربية أخرى، وأريد أن أوجه رسالة عبركم للمجتمع الدولي وأناشده أن يرفع العقوبات عن سوريا وبشكل عاجل لدواعي إنسانية، والنظر بوضع الشعب السوري، لأننا بحاجة المعدات اللازمة للإنقاذ على وجه السرعة، الواقع أصعب بكثير مما نراه في الإعلام".
خبير لبناني: نخشى ألا تسمح واشنطن بدخول المساعدات الروسية
صنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية أنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها، فيما تعتزم روسيا إرسال إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية لمساعدة لبنان.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي اللبناني مروان إسكندر، لـ"حصاد الأسبوع":
"نشكر روسيا على هذه المساعدات وخاصة النفطية منها لأن استيرادها يكلفنا حوالي 30% من كل ما نستورده، لكن السؤال هل ستسمح الولايات المتحدة لهذه الشحنات الروسية أن تصل لبنان وهما على خلاف؟ لا سيما بعد الكشف عن أن الرئيس بايدن متورط بشكل مباشر بتفجير خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" الذي ينقل الغاز إلى أوروبا، وهذا يدل على أن واشنطن تسطو على خيرات الشعوب الأخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي...