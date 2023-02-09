https://sputnikarabic.ae/20230209/سياسي-فرنسي-يكشف-سبب-صمت-وسائل-الإعلام-حيال-كشف-مفجر-التيار-الشمالي--1073311297.html

سياسي فرنسي يكشف سبب صمت وسائل الإعلام حيال كشف مفجر "التيار الشمالي"

سياسي فرنسي يكشف سبب صمت وسائل الإعلام حيال كشف مفجر "التيار الشمالي"

قال السياسي الفرنسي، زعيم حزب "باتريوتس" فلوريان فيليبو، إن وسائل الإعلام الأوروبية لا تغطي التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش حول تورط واشنطن في... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T13:10+0000

2023-02-09T13:10+0000

2023-02-09T13:11+0000

العالم

تفجير

نوردستروم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg

وكتب السياسي الفرنسي في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس ""لقد ثبت الآن أن الأمريكيين قاموا بتخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بتواطئ النرويجيين المتنافسين مع الروس في الغاز: لا كلمة واحدة في وسائل الإعلام! لا شيء! من الواضح، لأن هذا سيكشف عن خضوعنا الكامل وسرد كاذب بنسبة 100% عن الصراع!".نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر"، مقالا أمس حول انفجارات خط أنابيب غاز "نورد ستريمط. يقول المنشور إنه خلال مناورات الناتو بالتوبس في صيف عام 2022، قام الغواصون الأمريكيون بتركيب متفجرات تحت خطوط الغاز، فيما بعد قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.قال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "نورد ستريم" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. في وقت لاحق، أبلغ البنتاغون وكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتفجير خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسية "نورد ستريم" العام الماضي.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأسف بشأن إجراء عملية التحقيق المتعلقة بالهجوم الإرهابي على أنابيب "نورد ستريم" خلف أبواب مغلقة ودون مشاركة روسيا.وقال بيسكوف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهذا الصدد: "لا يسع المرء إلا أن يعرب عن أسفه لأن عملية التحقيق برمتها تجري في وضع مغلق للغاية، دون مشاركة الجانب الروسي الذي يعتبر شريكا في ملكية خطوط الأنابيب هذه.وتم اكتشاف تسرب غاز في "نورد ستريم 1"و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/أيلول، في وقت واحد في أربعة أماكن في بحر البلطيق. وسجّل مركز الزلازل في السويد انفجارات قوية تحت الماء. كما لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون عملا تخريبيا مستهدفا. بدوره ، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن لدى بلاده معلومات غير مباشرة تدل على تورط الغرب في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز.

https://sputnikarabic.ae/20230208/صحفي-أمريكي-بايدن-قرر-تخريب-التيار-الشمالي-بعد-أكثر-من-9-أشهر-من-المناقشات-السرية-1073267088.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, تفجير, نوردستروم, الولايات المتحدة الأمريكية