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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/شركة-رينميتال-الألمانية-تدرس-إمكانية-توريد-دبابات-من-طراز-بانتير-إلى-أوكرانيا-1073314577.html
شركة "رينميتال" الألمانية تدرس إمكانية توريد دبابات من طراز "بانتير" إلى أوكرانيا
شركة "رينميتال" الألمانية تدرس إمكانية توريد دبابات من طراز "بانتير" إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، أرمين بابيرغر، أن القلق الدفاعي يناقش مع أوكرانيا بشأن إمكانية تزويدها بدبابات قتال من طراز... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:33+0000
2023-02-09T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وقال بابيرغر خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات": نتفاوض مع كييف لتصدير دبابات بانتير".وفقًا لرئيس "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، فقد أعربت أوكرانيا عن اهتمامها بهذه الدبابات، وكذلك بمركبات المشاة القتالية من طراز لينكس.كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركة الألمانية قدمت دبابة "بانتير"، الصيف الماضي، في باريس، واصفةً إياها بأنها أقوى دبابة قتال في العالم.وفي حال نجاح الصفقة، ستصبح أوكرانيا أول دولة تتلقى هذه الدبابات، حيث لا يوجد حتى الآن سوى نموذج توضيحي.ومع ذلك، وفقا لبابرغر، فإن عمليات التسليم ممكنة بالفعل "خلال 15-18 شهرًا" لتصدير الدبابات المطورة في ألمانيا، ستكون موافقة برلين مطلوبة.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

شركة "رينميتال" الألمانية تدرس إمكانية توريد دبابات من طراز "بانتير" إلى أوكرانيا

13:33 GMT 09.02.2023
© Bundeswehr / Sebastian Wilkeدبابة ألمانية
دبابة ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Bundeswehr / Sebastian Wilke
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، أرمين بابيرغر، أن القلق الدفاعي يناقش مع أوكرانيا بشأن إمكانية تزويدها بدبابات قتال من طراز "بانتير".
وقال بابيرغر خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات": نتفاوض مع كييف لتصدير دبابات بانتير".
وفقًا لرئيس "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، فقد أعربت أوكرانيا عن اهتمامها بهذه الدبابات، وكذلك بمركبات المشاة القتالية من طراز لينكس.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركة الألمانية قدمت دبابة "بانتير"، الصيف الماضي، في باريس، واصفةً إياها بأنها أقوى دبابة قتال في العالم.
وفي حال نجاح الصفقة، ستصبح أوكرانيا أول دولة تتلقى هذه الدبابات، حيث لا يوجد حتى الآن سوى نموذج توضيحي.
ومع ذلك، وفقا لبابرغر، فإن عمليات التسليم ممكنة بالفعل "خلال 15-18 شهرًا" لتصدير الدبابات المطورة في ألمانيا، ستكون موافقة برلين مطلوبة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
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