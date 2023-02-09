https://sputnikarabic.ae/20230209/شركة-رينميتال-الألمانية-تدرس-إمكانية-توريد-دبابات-من-طراز-بانتير-إلى-أوكرانيا-1073314577.html
شركة "رينميتال" الألمانية تدرس إمكانية توريد دبابات من طراز "بانتير" إلى أوكرانيا
شركة "رينميتال" الألمانية تدرس إمكانية توريد دبابات من طراز "بانتير" إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، أرمين بابيرغر، أن القلق الدفاعي يناقش مع أوكرانيا بشأن إمكانية تزويدها بدبابات قتال من طراز... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:33+0000
2023-02-09T13:33+0000
2023-02-09T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وقال بابيرغر خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات": نتفاوض مع كييف لتصدير دبابات بانتير".وفقًا لرئيس "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، فقد أعربت أوكرانيا عن اهتمامها بهذه الدبابات، وكذلك بمركبات المشاة القتالية من طراز لينكس.كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركة الألمانية قدمت دبابة "بانتير"، الصيف الماضي، في باريس، واصفةً إياها بأنها أقوى دبابة قتال في العالم.وفي حال نجاح الصفقة، ستصبح أوكرانيا أول دولة تتلقى هذه الدبابات، حيث لا يوجد حتى الآن سوى نموذج توضيحي.ومع ذلك، وفقا لبابرغر، فإن عمليات التسليم ممكنة بالفعل "خلال 15-18 شهرًا" لتصدير الدبابات المطورة في ألمانيا، ستكون موافقة برلين مطلوبة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
شركة "رينميتال" الألمانية تدرس إمكانية توريد دبابات من طراز "بانتير" إلى أوكرانيا
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، أرمين بابيرغر، أن القلق الدفاعي يناقش مع أوكرانيا بشأن إمكانية تزويدها بدبابات قتال من طراز "بانتير".
وقال بابيرغر خلال مقابلة
مع صحيفة "هاندلسبلات": نتفاوض مع كييف لتصدير دبابات بانتير".
وفقًا لرئيس "رينميتال" المصنعة للدبابات الألمانية، فقد أعربت أوكرانيا عن اهتمامها بهذه الدبابات، وكذلك بمركبات المشاة القتالية من طراز لينكس.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركة الألمانية قدمت دبابة "بانتير"، الصيف الماضي، في باريس، واصفةً إياها بأنها أقوى دبابة قتال في العالم.
وفي حال نجاح الصفقة، ستصبح أوكرانيا أول دولة تتلقى هذه الدبابات، حيث لا يوجد حتى الآن سوى نموذج توضيحي.
ومع ذلك، وفقا لبابرغر، فإن عمليات التسليم ممكنة بالفعل "خلال 15-18 شهرًا" لتصدير الدبابات المطورة في ألمانيا، ستكون موافقة برلين مطلوبة.