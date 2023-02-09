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https://sputnikarabic.ae/20230209/طهران-تحث-غروسي-على-التحلي-بالاحتراف-والتوقف-عن-الضغط-على-إيران-1073292459.html
طهران تحث غروسي على التحلي بالاحتراف والتوقف عن الضغط على إيران
طهران تحث غروسي على التحلي بالاحتراف والتوقف عن الضغط على إيران
دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الحفاظ على السلوك المهني وعدم المشاركة في... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T05:36+0000
2023-02-09T05:36+0000
العالم
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ونقلت قناة "برس تي في" تصريحات إسلامي الذي قال: "نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحافظ على السلوك المهني وألا يكون جزءًا من حملة للضغط على بلدنا".يشار إلى أن رئيس المنظمة الإيرانية أدلى بمثل هذه التصريحات بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا الأسبوع الماضي بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء زيارة إلى محطة فوردو النووية في إيران، وجدوا أن تشكيلات أجهزة الطرد المركزي لا تتطابق مع تلك التي أعلنتها إيران سابقا. وقال المفتشون إن مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-6" تم العثور عليها في الموقع لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% مترابطة بطريقة "تختلف بشكل كبير" عن تلك التي أعلنتها إيران في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت طهران إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق من معلومات قديمة وحكم خاطئ لأحد المفتشين.
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العالم

طهران تحث غروسي على التحلي بالاحتراف والتوقف عن الضغط على إيران

05:36 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الحفاظ على السلوك المهني وعدم المشاركة في حملة للضغط على طهران بعد التقارير الأخيرة للوكالة.
ونقلت قناة "برس تي في" تصريحات إسلامي الذي قال: "نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحافظ على السلوك المهني وألا يكون جزءًا من حملة للضغط على بلدنا".
يشار إلى أن رئيس المنظمة الإيرانية أدلى بمثل هذه التصريحات بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا الأسبوع الماضي بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء زيارة إلى محطة فوردو النووية في إيران، وجدوا أن تشكيلات أجهزة الطرد المركزي لا تتطابق مع تلك التي أعلنتها إيران سابقا.
وقال المفتشون إن مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-6" تم العثور عليها في الموقع لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% مترابطة بطريقة "تختلف بشكل كبير" عن تلك التي أعلنتها إيران في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت طهران إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق من معلومات قديمة وحكم خاطئ لأحد المفتشين.
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