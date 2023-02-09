https://sputnikarabic.ae/20230209/غروسي-الوضع-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-لا-يزال-هشا-للغاية-1073330811.html
غروسي: الوضع حول محطة زابوروجيه النووية لا يزال هشا للغاية
غروسي: الوضع حول محطة زابوروجيه النووية لا يزال هشا للغاية
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية لا يزال هشا للغاية وغير مستقر، مشيرا إلى أنه لم يتم التناوب... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T18:42+0000
2023-02-09T18:42+0000
2023-02-09T18:42+0000
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال غروسي خلال المحادثات التي أجريت، اليوم الخميس، في موسكو مع المدير العام لمؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، "لسوء الحظ، لا يزال الوضع هشا للغاية وغير مستقر".هذا وتطرق المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه في موسكو مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى كيفية ضمان روسيا لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وصرحت "روسآتوم، في بيان: "ركزت المناقشة على القضايا المتعلقة بضمان السلامة النووية والمادية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأبلغ أليكسي ليخاتشيف، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات التي يتخذها الجانب الروسي في هذا المجال، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى ضمان ظروف اجتماعية ومعيشية مريحة لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأسرهم ".وجاء في البيان "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا التعاون الحالي والمستقبلي بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات أخرى".وأكد الطرفان الاتفاق على مواصلة الاتصالات، وأعرب أليكسي ليخاتشيف، عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/روسآتوم-تطلع-غروسي-على-إجراءات-روسيا-لضمان-سلامة-محطة-زابوروجيه-1073324966.html
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العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
غروسي: الوضع حول محطة زابوروجيه النووية لا يزال هشا للغاية
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية لا يزال هشا للغاية وغير مستقر، مشيرا إلى أنه لم يتم التناوب التالي لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة بسبب الوضع في المنطقة و"الانفجارات القوية".
وقال غروسي خلال المحادثات التي أجريت، اليوم الخميس، في موسكو مع المدير العام لمؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، "لسوء الحظ، لا يزال الوضع هشا للغاية وغير مستقر".
وأضاف "دعوني أعطيكم مثالا: اليوم كان من المقرر إجراء تناوب آخر لموظفينا. كان من المفترض أن تغادر مجموعة المحطة، وأخرى لتحل محلها. ولكن، للأسف، كان لا بد من تأجيل ذلك بسبب الوضع السائد في المنطقة بسبب الانفجارات القوية".
هذا وتطرق المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه في موسكو مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى كيفية ضمان روسيا لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وصرحت "روسآتوم، في بيان: "ركزت المناقشة على القضايا المتعلقة بضمان السلامة النووية والمادية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأبلغ أليكسي ليخاتشيف، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات التي يتخذها الجانب الروسي في هذا المجال، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى ضمان ظروف اجتماعية ومعيشية مريحة لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأسرهم ".
وجاء في البيان "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا التعاون الحالي والمستقبلي بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات أخرى".
وأكد الطرفان الاتفاق على مواصلة الاتصالات، وأعرب أليكسي ليخاتشيف، عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.