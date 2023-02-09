https://sputnikarabic.ae/20230209/غوتيريش-يجب-مساعدة-تركيا-وسوريا-دون-النظر-للجوانب-السياسية-والتفكير-فقط-في-البعد-الإنساني-1073323800.html
غوتيريش: يجب مساعدة تركيا وسوريا دون النظر للجوانب السياسية والتفكير فقط في البعد الإنساني
غوتيريش: يجب مساعدة تركيا وسوريا دون النظر للجوانب السياسية والتفكير فقط في البعد الإنساني
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، دون النظر للجوانب... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:33+0000
2023-02-09T15:33+0000
2023-02-09T15:33+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
زلزال
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي حول الزلزال في تركيا وسوريا "علينا أن نفعل كل شيء ممكن ويجب الابتعاد عن تسييس الأمر والبعد السياسي والتفكير فقط في البعد الإنساني".ودعا غوتيريش إلى عدم تسبب العقوبات المفروضة على سوريا في إعاقة إيصال المساعدات بعد كارثة الزلزال، وأعلنوأشار إلى أنها شملت 6 شاحنات تحمل إمدادات إغاثة.ونوه بأن "صندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ أتاح 25 مليون دولار لبدء عملية الاستجابة"، مشددا أنه "بحلول الأسبوع المقبل، سنطلق نداءً عاجلاً للمانحين لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا".
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2023
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, زلزال, أخبار سوريا اليوم
العالم, منظمة الأمم المتحدة, زلزال, أخبار سوريا اليوم
غوتيريش: يجب مساعدة تركيا وسوريا دون النظر للجوانب السياسية والتفكير فقط في البعد الإنساني
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، دون النظر للجوانب السياسية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي حول الزلزال في تركيا وسوريا
"علينا أن نفعل كل شيء ممكن ويجب الابتعاد عن تسييس الأمر والبعد السياسي والتفكير فقط في البعد الإنساني".
ودعا غوتيريش إلى عدم تسبب العقوبات المفروضة على سوريا في إعاقة إيصال المساعدات بعد كارثة الزلزال، وأعلن
"دخول أول قافلة تابعة للأمم المتحدة إلى شمالي سوريا عبر معبر باب الهوى قبل ساعات"
أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
وأشار إلى أنها شملت 6 شاحنات تحمل إمدادات إغاثة.
ونوه بأن "صندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ أتاح 25 مليون دولار لبدء عملية الاستجابة"، مشددا أنه "بحلول الأسبوع المقبل، سنطلق نداءً عاجلاً للمانحين لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا".